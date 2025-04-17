Винница (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
371,48
Экономия при брони: -16,74 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
376,76
Экономия при брони: -24,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
175,75
Экономия при брони: -12,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
386,80
Экономия при брони: -31,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
366,06
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
368,30
Экономия при брони: -41,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
193,55
Экономия при брони: -15,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
187,69
Экономия при брони: -11,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
364,97
Экономия при брони: -13,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн