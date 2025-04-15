Львов (адрес не указан)
Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
379,98
Экономия при брони: -45,95 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
207,10
Экономия при брони: -34,75 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
413,80
Экономия при брони: -69,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
398,03
Экономия при брони: -30,93 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
184,15
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
370,76
Экономия при брони: -34,16 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
184,35
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
387,10
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
364,40
Экономия при брони: -16,23 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
435,68
Экономия при брони: -12,77 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
414,20
Экономия при брони: -69,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм