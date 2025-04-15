Киев
Гексигин-М® (Hexigin-M)

Гексигин-М® (Hexigin-M)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 130 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
379,98
Экономия при брони: -45,95 грн
334,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
207,10
Экономия при брони: -34,75 грн
172,35 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
389,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
413,80
Экономия при брони: -69,10 грн
344,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
398,03
Экономия при брони: -30,93 грн
367,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
172,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
184,15
Экономия при брони: -11,80 грн
172,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
370,76
Экономия при брони: -34,16 грн
336,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
184,35
Экономия при брони: -12,00 грн
172,35 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
387,10
Экономия при брони: -42,40 грн
344,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
364,40
Экономия при брони: -16,23 грн
348,17 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
424,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
368,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
435,68
Экономия при брони: -12,77 грн
422,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
414,20
Экономия при брони: -69,50 грн
344,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
143,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
286,78 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 26 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
1.9 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
327,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Гексигин-М® пессарии 16 мг стрип №10
Монфарм
272,88 грн
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