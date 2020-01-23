Аллергинол Плюс (Alerginol Plus) (251880) - инструкция по применению ATC-классификация
Аллергинол Плюс инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующие вещества: монтелукаст, левоцетиризина дигидрохлорид;
1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит монтелукаста натрия 10,5 мг, что эквивалентно монтелукасту 10 мг, и левоцитиризина дигидрохлорида 5 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, маннит (Е 421), натрия кроскармеллоза, гидроксипропилцеллюлоза, магния стеарат, опадрай белый (полиэтиленгликоль, титана диоксид (Е 171), гипромеллоза).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые, двояковыпуклые округлой формы, покрытые пленочной оболочкой, гладкие с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Противоастматические средства. Селективный и перорально активный блокатор лейкотриеновых рецепторов. Код ATС R03DC03.
Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина. Код АТС R06AE09.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Монтелукаст
Цистеиниловые лейкотриены (LTC4, LTD4, LTE4) являются мощными эйкозаноидами воспаления, выделяемых различными клетками, в том числе мастоцитами и эозинофилами. Эти важные проастматические медиаторы связываются с цистеинилолейкотриеновыми рецепторами (CysLT), присутствующими в дыхательных путях человека (включая миоциты гладкой мускулатуры и макрофаги), и другими клетками провоспаления (включая эозинофилы и некоторые миелоидные стволовые клетки). CysLT имеют отношение к патофизиологии астмы и аллергического ринита. При астме лейкотриеноопосредованные эффекты вызывают бронхоспазм, выделение мокроты, повышают проницаемость сосудов и увеличивают количество эозинофилов. При аллергическом рините после экспозиции с аллергеном CysLT высвобождается из носовой слизистой оболочки во время реакций гиперчувствительности и проявляется симптомами аллергического ринита. При интраназальной пробе с CysLT было продемонстрировано увеличение резистентности воздухоносных носовых путей и симптомов назальной обструкции.
Монтелукаст натрия является активным соединением, которое с высокой избирательностью и химическим сродством связывается с CysLT1-рецепторами. Монтелукаст подавляет физиологическое действие LTD4 на CysLT1-рецепторах, не проявляя сродство к рецепторам.
Левоцетиризина гидрохлорид
Левоцетиризин, R-энантиомер цетиризина, — это мощный и селективный антагонист периферических Н1-рецепторов. Исследование свойств связываться показали высокое сродство левоцетиризина к Н1-рецептороам человека (Кi = 3,2 нмоль/л). Сродство к Н1-рецепторам у левоцетиризина в 2 раза выше, чем у цетиризина (Кi = 6,3 нмоль/л). Левоцетиризин диссоциирует от Н1-рецепторов с периодом полувыведения 115 минут ± 38 минут. После однократного приема левоцетиризина занятость рецепторов составляет 90% из 4 часа и 57% через 24 часа. В плацебо-контролируемых испытаниях с применением модели камеры стимуляции аллергической реакции левоцетиризин в дозе 5 мг начинал подавлять симптомы аллергии на пыльцу через 1 час после приема препарата. Исследования in vitro (камера Бойдена и методы «клеточных слоев») показали, что левоцетиризин подавляет активность индуцированной эотаксином трансэндотелиальной миграции эозинофилов в клетках кожи и легких. Фармакодинамические исследования in vivo (метод «кожных камер») продемонстрировали три основных ингибирующих эффекта левоцетиризина в дозе 5 мг в первые 6 часов после контакта с пыльцой по сравнению с плацебо у 14 взрослых пациентов: угнетение выброса VCAM-1 (молекулы адгезии сосудистого эндотелия I типа), изменение сосудистой проницаемости и уменьшение активности эозинофилов. Исследования показали, что активность левоцетиризина в половине дозы сравнима с активностью цетиризина как на коже, так и на слизистой оболочке носа. Взаимосвязь фармакокинетики/фармакодинамики левоцетиризина в дозе 5 мг подобна схемы подавления индуцированной гистамином реакции по типу «цветения» цетиризином в дозе 10 мг. Так же, как и у цетиризина, действие в отношении индуцированных гистамином кожных реакций не зависит от плазменных концентраций. Данные ЭКГ не показали соответствующего влияния левоцетиризина на интервал QT.
Фармакокинетика.
Монтелукаст
Всасывание
У взрослых при приеме натощак препарата в дозе 10 мг средняя максимальная концентрация (Сmax) в плазме крови достигается через 3–4 часа (Тmax). Средняя биодоступность при пероральном применении составляет 64%. Прием обычной пищи утром не влияет на Сmax в плазме крови, что достигается за 2:00. Безопасность и эффективность монтелукаста для больных астмой были продемонстрированы в ходе клинических исследований при приеме таблеток, покрытых оболочкой, в дозе 10 мг вечером, независимо от приема пищи. Безопасность монтелукаста для больных астмой также была продемонстрирована во время клинических исследований при приеме жевательных таблеток в дозе 4 мг вечером, независимо от приема пищи. Безопасность и эффективность монтелукаста для больных сезонным аллергическим ринитом были продемонстрированы в ходе клинических исследований при приеме таблеток, покрытых оболочкой, в дозе 10 м г утром или вечером, независимо от приема пищи.
Распределение
Более 99% монтелукаста связывается с белками плазмы. Объем распределения монтелукаста в равновесном состоянии в среднем составляет от 8 до 11 литров. Во время исследований на крысах прохождение обозначенного радиоизотопом монтелукаста через гематоэнцефалический барьер было минимальным. У всех остальных животных концентрации обозначенного радиоизотопом материала через 24 часа после применения дозы также оказались минимальными.
Метаболизм
Монтелукаст активно метаболизируется. В исследованиях с терапевтическими дозами концентрации метаболитов монтелукаста в стационарном состоянии плазмы крови у взрослых и пациентов детского возраста не определяются.
Во время исследований in vitro с использованием микросом печени человека доказано, что цитохромы Р450 3А4 и 2С9 участвуют в метаболизме монтелукаста. Клинические исследования эффектов известных ингибиторов цитохрома Р450 3А4 (кетоконазол, эритромицин) или 2С9 (например, флуканазол) на фармакокинетику монтелукаста не проводились. Результаты дальнейших исследований in vitro микросом печени человека свидетельствуют, что в терапевтических концентрациях монтелукаст не угнетает цитохромы Р450 3А4, 2С9, 1А2, 2А6, 2С19 и 2D6. Исследования in vitro показали, что монтелукаст является мощным ингибитором цитохрома Р450 2С8; однако данные, полученные после проведения клинического исследования лекарственного взаимодействия с применением монтелукаста и росиглитазона (маркерный субстрат лекарственных средств сначала был метаболизирован цитохромом CYP2C8), показали, что монтелукаст не угнетает CYP2C8 in vitro, а потому не должен изменять процесс метаболизма лекарственных средств, которые метаболизируются этим ферментом.
Выведение
Клиренс монтелукаста из плазмы здоровых взрослых в среднем составляет 45 мл/мин. После применения пероральной дозы меченого изотопом монтелукаста было установлено, что 86% выводится с калом в течение 5 дней и менее 0,2% — с мочой. В совокупности с биодоступностью монтелукаста при пероральном приеме этот факт указывает на то, что его метаболиты почти полностью выводятся с желчью. Период полувыведения монтелукаста из плазмы у молодых здоровых людей составляет от 2,7 до 5,5 часа. Фармакокинетика монтелукаста сохраняет линейный характер при приеме пероральных доз до 50 мг. При приеме 10 мг монтелукаста один раз в день наблюдается небольшая кумуляция (14%) активного вещества в плазме.
Левоцетиризина гидрохлорид
Фармакокинетика левоцетиризина линейная, независимая от дозы и времени и имеет незначительную вариабельность у разных пациентов.
Всасывание
Левоцетиризин после приема внутрь быстро и интенсивно поглощается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 0,9 часа после приема. Равновесные концентрации достигаются через 2 дня. Сmax составляет 270 нг/мл после однократного применения и 308 нг/мл — после повторного применения в дозе 5 мг соответственно.
Степень всасывания препарата не зависит от дозы и не изменяется с приемом пищи, но максимальная концентрация уменьшается и достигает своего максимального значения позже.
Распределение
Отсутствует информация о распределении левоцетиризина в тканях человека, а также о проникновении левоцетиризина сквозь гематоэнцефалический барьер. Левоцетиризин на 90% связывается с белками плазмы. Распределение левоцетиризина ограничено, поскольку объем распределения составляет 0,4 л/кг.
Биотрансформация
В организме человека метаболизму подвергается около 14% левоцетиризина, поэтому различия вследствие генетического полиморфизма или одновременного применения ингибиторов ферментов должны быть незначительными. Процесс метаболизма включает ароматическую оксидацию, N- и О-деалкилирование и соединение с таурином. Деалкилирование, в первую очередь, происходит при участии CYP 3А4, тогда как в процессе ароматического окисления участвуют многочисленные и (или) неопределенные изоформы CYP. Левоцетиризин не влияет на активность цитохромных изоферментов CYP 1А2, 2С9, 2С19, 2D6, 2Е1, 3А4 в концентрациях, значительно превышающих максимальные, после принятия дозы 5 мг перорально. Учитывая низкую степень метаболизма и отсутствие способности к подавлению метаболизма, взаимодействие левоцетиризина с другими веществами маловероятно.
Выведение
Период полувыведения препарата из плазмы крови у взрослых составляет 7,9 ± 1,9 часа. Средний общий клиренс составляет 0,63 мл/мин/кг. В основном выведение левоцетиризина и его метаболитов из организма происходит с мочой (выводится в среднем 85,4% полученной дозы препарата). С калом выводится только 12,9% дозы. Экскреция левоцетиризина происходит в основном за счет клубочковой фильтрации и активной канальцевой секреции.
Показания
Для уменьшения симптомов, связанных с сезонным и круглогодичным аллергическим ринитом, а также ринитом у больных бронхиальной астмой.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к монтелукасту натрию, левоцетиризину или цетиризину, а также другим компонентам препарата. Препарат также противопоказан при тяжелой форме почечной недостаточности (клиренс креатинина < 10 мл/мин) при тяжелой наследственной непереносимости галактозы, дефиците фермента лактозы или нарушениях усвоения глюкозы и галактозы. Детский возраст до 15 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Монтелукаст
При исследовании взаимодействия между лекарственными средствами рекомендуемая клиническая доза монтелукаста не имела значительного клинического влияния на фармакокинетику следующих препаратов: теофиллин, преднизолон, пероральные контрацептивы (норетидрона 1 мг/етилестрадиол 35 мг), терфенадин, дигоксин и варфарин. Несмотря на отсутствие специфических исследований медикаментозных взаимодействий с монтелукастом, в ряде исследований данное лекарственное средство применяли одновременно с многими традиционно назначаемыми препаратами, причем любых клинически значимых взаимодействий не выявлено. К таким препаратам относятся гормоны щитовидной железы, успокаивающие и снотворные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты, бензодиазепины и противоотечные средства.
У пациентов, одновременно принимавших фенобарбитал, который стимулирует печеночный метаболизм, площадь под кривой «концентрация-время» (AUC) для монтелукаста после приема разовой дозы в 10 мг снижалась примерно на 40%. Однако, коррекция дозы монтелукаста не рекомендуется. Одновременное применение монтелукаста с мощными ингибиторами цитохрома Р450, такими как фенобарбитал или рифампицин, следует проводить под надлежащим клиническим контролем.
Левоцетиризина гидрохлорид
Данные in vitro указывают на то, что левоцетиризин не приводит к фармакокинетическим взаимодействиям путем ингибирования или стимулирования ферментов печени, которые метаболизируют препарат. Исследований взаимодействия лекарственных средств с левоцетиризин in vivo не проводилось. Исследования фармакокинетического взаимодействия лекарственных средств, проведенные с использованием рацемического цетиризина, показали, что цетиризин не взаимодействует с антипирином, псевдоэфедрином, эритромицином, кетоконазолом и циметидином. Небольшое снижение клиренса цетиризина (16%) было выявлено при приеме 400 мг теофиллина. Существует вероятность того, что большие дозы теофиллина могут усилить этот эффект. Ритонавир повышал уровень концентрации цетиризина в плазме примерно на 42%, период полувыведения — на 53%, а также снижал клиренс цетиризина на 29%. Распределение ритонавира при одновременном применении цетиризина не изменялось.
Особенности применения
Монтелукаст
Монтелукаст не назначают для снятия бронхоспазма при острых астматических приступах, включая астматический статус. Пациентам следует порекомендовать, в случае таких приступов, применять соответствующие лечебные средства. Терапию монтелукастом можно продолжать во время острых приступов астмы. Не следует резко заменять монтелукастом терапию ингаляционными или пероральными кортикостероидными препаратами; дозу ингаляционных кортикостероидов можно постепенно снизить под наблюдением врача.
Не следует применять монтелукаст в качестве монотерапии для устранения бронхоспазмов, индуцированных физическими нагрузками. Если возникают острые приступы астмы после физической нагрузки, пациентам следует продолжать применять в обычном режиме ингаляционные агонисты β-адренорецепторов как профилактические средства и иметь при себе ингаляционные агонисты β-адренорецепторов короткого действия для экстренной помощи.
Лечение монтелукастом не позволяет пациентам с аспиринозависимой астмой применять аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты.
Эозинофилия. В редких случаях у пациентов, получающих монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Черджа-Стросса, лечение которого проводится с помощью системной кортикостероидной терапии. Такие случаи обычно были связаны с уменьшением дозы пероральных кортикостероидных препаратов.
Никаких различий по безопасности и эффективности препарата для пожилых пациентов и более молодых установлено не было, хотя нельзя исключить повышенной чувствительности к препарату в некоторых пожилых пациентов.
Поскольку монтелукаст преимущественно выводится с желчью, пациентам с печеночной недостаточностью следует с осторожностью назначать этот комбинированный препарат.
Левоцетиризина гидрохлорид
Во время применения препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя. Препарат не рекомендуется пациентам при тяжелой наследственной непереносимости галактозы, дефиците фермента лактозы или нарушениях усвоения глюкозы и галактозы.
Клинические исследования левоцетиризина по каждому утвержденному показания к применению не проводились на достаточном количестве пациентов в возрасте от 65 лет, чтобы можно было установить, имеют ли они другую реакцию на препарат по сравнению с молодыми пациентами. Во время других клинических исследований также не отмечалось никаких различий между молодыми пациентами и пациентами пожилого возраста по реакции на препарат. В целом, пожилым пациентам препарат следует назначать с осторожностью и начинать с малых доз, учитывая большую частоту случаев пониженной функции печени, почек или сердца, а также сопутствующие болезни или применения других препаратов.
Поскольку левоцетиризин выводится преимущественно с мочой, пациенты с почечной недостаточностью могут потребовать коррекции режима дозирования. У таких пациентов этот комбинированный препарат следует применять с осторожностью.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 15 лет по 1 таблетке один раз в сутки вечером, независимо от приема пищи. Таблетки глотают целиком, не разжевывая. Курс лечения — 14 дней.
Дети
Препарат применяют детям в возрасте старше 15 лет.
Побочные реакции
Данные о побочных эффектах этого комбинированного препарата отсутствуют. Однако сообщалось о побочных эффектах отдельных веществ.
Монтелукаст.
К наиболее частым побочным эффектам относят диспепсию, боль в животе, сыпь, головокружение, головные боли, усталость, лихорадку, травмы, кашель, заложенность носа, грипп.
Побочные реакции, зарегистрированные в постмаркетинговый период
Со стороны кровеносной и лимфатической системы: тенденция к повышенной кровоточивости.
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, в том числе анафилаксия, эозинофильная инфильтрация печени.
Со стороны психики: нарушение сна, в том числе ночные кошмары, галлюцинации, бессонница, раздражительность, гнев, нетерпение, возбуждение, включая агрессивное поведение или враждебность, тремор, депрессии; очень редко — суицидальные намерения и суицидальное поведение.
Со стороны нервной системы: вялость и головокружение, парестезия/гипестезия, судорожные приступы.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: носовое кровотечение.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, сухость во рту, диспепсия, тошнота, рвота.
Со стороны гепатобилиарной системы: у пациентов, принимавших монтелукаст, было замечено повышение уровня трансаминаз сыворотки (АЛТ, АСТ), редкие случаи холестатического гепатита, печеночноклеточных нарушений гепатоцеллюлярного и смешанного генеза. Большинство таких случаев сопровождались другими отягчающими факторами, такими как применение других лекарственных средств или предрасположенность к болезни печени, а именно злоупотребление алкоголем или гепатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: ангионевротический отек, гематома, крапивница, зуд, сыпь, узелковая эритема.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: артралгия, миалгия, включая мышечные судороги.
Общие нарушения и местные реакции: астения/усталость, ощущение дискомфорта, отек.
В редких случаях при лечении монтелукастом больных астмой описано возникновение синдрома Черджа-Стросса (СЧС). В редких случаях у пациентов с астмой, которые получают монтелукаст, может наблюдаться системная эозинофилия, иногда вместе с клиническими проявлениями васкулита, так называемый синдром Черджа-Стросса.
Левоцетиризина гидрохлорид.
Применение левоцетиризина для пациентов в возрасте старше 12 лет было связано с такими побочными эффектами, как сонливость, усталость, ринофарингит, сухость во рту и фарингит. Среди редких побочных эффектов наблюдалась астения и боли в брюшной полости. Сообщалось о единичных случаях побочных реакций, зарегистрированных в постмаркетинговый период, а именно:
со стороны иммунной системы: гиперчувствительность, в том числе анафилаксия;
со стороны психики: агрессия, возбуждение, нарушение сна, галлюцинации, депрессия;
со стороны нервной системы: судороги, потеря сознания, тремор, вертиго, дисгевзия;
со стороны органа зрения: нарушение зрения;
со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, тахикардия;
со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения: одышка;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: ангионевротический отек, стойкая медикаментозная эритема, зуд, сыпь, крапивница;
со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: миалгия;
результаты обследований: увеличение массы тела; отклонения функции печени от нормальных значений;
со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, диарея, рвота, запор, повышенный аппетит, гепатит;
со стороны почек: дизурия, задержка мочи.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
Упаковка №10 (10х1): 10 таблеток в блистере, 1 блистер в картонной упаковке.
Упаковка №20 (10х2): 10 таблеток в блистере, 2 блистера в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Бафна Фармасьютикалс Лтд., Индия/Bafna Pharmaceuticals Ltd., Иndia.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
147, Мадгаварам-Ред Хилс Роуд, Грентлион, Вилидж Вадакараи Ченнаи Тамил Наду IN 600052, Индия/147, Madhavaram — Red Hills Road Grantlyon Village Vadakarai Chennai Tamil Nadu IN 600052, India.
Заявитель
СКАН БИОТЕК ЛТД, Индия/SCAN BIOTECH LTD, India.
Местонахождение заявителя
Е-4/300, Арера Колоне Екстеншн, 462016, Бхопал, (М.П.) Индия/E-4/300, Arera Colony Extension, 462016, Bhopal, (M.P.) India.