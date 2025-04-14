Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
266,57
Экономия при брони: -30,73 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
251,98
Экономия при брони: -27,51 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
251,16
Экономия при брони: -27,93 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
259,26
Экономия при брони: -36,09 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -8,00 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
263,91
Экономия при брони: -35,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
255,23
Экономия при брони: -32,06 грн