Киев
Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)

Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)

Одесса (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 287 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
207,65 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
227,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
201,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
266,57
Экономия при брони: -30,73 грн
235,84 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
229,00 грн
Колонтаевская
Открыто
Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
229,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
251,98
Экономия при брони: -27,51 грн
224,47 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
251,16
Экономия при брони: -27,93 грн
223,23 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
233,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
225,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
259,26
Экономия при брони: -36,09 грн
223,17 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -8,00 грн
235,30 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
229,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
214,05 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
221,50 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
242,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
263,91
Экономия при брони: -35,87 грн
228,04 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
225,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
255,23
Экономия при брони: -32,06 грн
223,17 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное