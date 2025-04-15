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Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)

Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
262,06
Экономия при брони: -43,86 грн
218,20 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
218,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
226,70 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
205,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
233,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
226,70 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
261,37
Экономия при брони: -41,75 грн
219,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
260,56
Экономия при брони: -36,27 грн
224,29 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -16,60 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
226,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
225,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
218,02 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -16,60 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
226,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
226,70 грн
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