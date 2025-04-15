Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
262,06
Экономия при брони: -43,86 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
261,37
Экономия при брони: -41,75 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
260,56
Экономия при брони: -36,27 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -16,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -16,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -20,20 грн