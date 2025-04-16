Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
255,20
Экономия при брони: -13,07 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
260,43
Экономия при брони: -26,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -21,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
259,65
Экономия при брони: -38,54 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
273,25
Экономия при брони: -51,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -11,90 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -11,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,70
Экономия при брони: -11,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
262,55
Экономия при брони: -46,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
259,68
Экономия при брони: -24,58 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,80 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
243,30
Экономия при брони: -8,30 грн