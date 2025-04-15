Аллергинол Плюс (Alerginol Plus)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 195 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
244,51
Экономия при брони: -44,51 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,73
Экономия при брони: -24,98 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,80 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
236,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
236,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
256,40
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
254,51
Экономия при брони: -10,41 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,90
Экономия при брони: -21,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
258,84
Экономия при брони: -34,26 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,80 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
253,71
Экономия при брони: -40,49 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
246,80 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер №10
JIVDHARA PHARMA PRIVATE LIMITED
259,86
Экономия при брони: -48,36 грн