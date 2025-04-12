Фармакодинамика.

Тейкопланин является гликопептидним антибиотиком системного действия, продуктом ферментации Actinoplanes teichomyceticus, который обладает бактерицидной активностью против аэробных и анаэробных грамположительных бактерий. Тейкопланин ингибирует рост чувствительных микроорганизмов за счет вмешательства в биосинтез мембран клеток в местах, отличных от мест действия бета-лактамных антибиотиков.

Антимикробный спектр. Граничными концентрациями, которые позволяют отдифференцировать чувствительные штаммы (S) от штаммов с умеренной чувствительностью, а штаммы с умеренной чувствительностью — от резистентных штаммов (R), являются следующие: S < 4 мг/л и R < 16 мг/л.

Распространенность приобретенной резистентности к этому препарату у некоторых видов возбудителей может варьировать в зависимости от географического региона и времени. В связи с этим полезно иметь информацию о местной распространенности резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Эти данные являются только общими ориентирами, указывающими на вероятность чувствительности определенного бактериального штамма к этому антибиотику.

Тесты in vitro подтверждают, что тейкопланин является активным против следующих чувствительных грамположительных аэробов: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Streptococcus, Streptococcus pneumonia; анаэробов: Clostridium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.

К устойчивым к тейкопланину микроорганизмам относятся грамположительные аэробы, такие как Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroides, Pediococcus, а также грамотрицательные аэробы, такие как кокки, бациллы и другие микроорганизмы: хламидии, микобактерии, микоплазмы, риккетсии, трепонемы.

Тейкопланин не проявляет перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков.

Бактерицидный синергизм наблюдался in vitro с аминогликозидами против Enterococci и Staphylococci. Комбинация тейкопланина и фторхинолонов обычно оказывает аддитивное, иногда — синергическое действие против Staphylococci.

Фармакокинетика.

Абсорбция. Не всасывается после перорального приема. Биодоступность после внутримышечной инъекции составляет 94%.

Распределение (концентрации в сыворотке крови). Характер распределения концентраций в сыворотке крови после внутривенного введения двухфазный (сначала — быстрая фаза распределения, затем — фаза медленного распределения) с полупериодами примерно 0,3 и 3 часа соответственно. После фазы распределения происходит медленная элиминация, полупериод которой составляет 70–100 часов.

Однократная доза. Через 5 мин после внутривенной инъекции дозы 3 мг/кг или 6 мг/кг у здоровых лиц сывороточные концентрации достигают 54,3 и 111,8 мг/л соответственно. Остаточные концентрации в сыворотке крови через 24 часа после инъекции составляют 2,1 и 4,2 мг/л соответственно.

Повторные дозы. В случае введения тейкопланина путем 30-минутной инфузии в дозе 400 мг каждые 12 часов в течение 5 дней у здоровых лиц средние остаточные концентрации в сыворотке после первой инъекции составляют 5,6 ± 0,7 мг/л, а после второй — 9,4 ± 1,5 мг/л. После дальнейших инъекций концентрации в сыворотке крови стабильно превышают 10 мг/л через 12 часов.

В случае введения препарата больным с нейтропенией в первый день лечения путем внутривенной инъекции в дозе 400 мг каждые 12 часов, через 24 часа после второй инъекции остаточная концентрация составляет 10,8 ± 5,7 мг/л.

У здоровых лиц после 3 внутримышечных инъекций по 200 мг через каждые 12 часов, а потом ещё трех инъекций по 200 мг через каждые 24 часа остаточная концентрация через 24 часа после последнего введения составляет 6,1 мг/л.

Связывание с белками плазмы крови. Связывание с альбумином на 90–95%.

Тканевое распределение. Очевидный объем распределения в стадии насыщения находится в пределах 0,6–1,2 л/кг. После инъекции тейкопланина, меченного радиоактивным изотопом, установлено, что он быстро проникает в ткани (особенно в кожную и костную), затем достигает высоких концентраций в почках, трахее, легких и надпочечниках. Тейкопланин поглощается лейкоцитами и увеличивает их антибактериальную активность. Тейкопланин не проникает в эритроциты, цереброспинальную жидкость и жировую ткань. После внутривенного введения однократной дозы 400 мг в тканях наблюдались такие концентрации:

губчатый слой кости: 10,8 мкг/г и 7,1 мкг/г через 0,5 и 24 часа после инъекции соответственно;

компактный слой кости: 6,1 мкг/г и 4,9 мкг/г через 0,5 и 24 часа после инъекции соответственно;

синовиальная жидкость при воспалении: полученные концентрации составляли 4 и 1,4 мг/л через 6 и 24 часа после инъекции соответственно;

легочная ткань: полученные концентрации составляли 7,9 и 4,5 мкг/г через 30 и 60 мин после инъекции соответственно;

плевральная жидкость: средняя максимальная концентрация — 2,8 мг/л — достигалась через 6 часов после введения;

перитонеальная жидкость: концентрация составляла 27,9 мг/л через 1 час после введения.

Биотрансформация. Метаболитов тейкопланина не обнаружено. Более 80% введенного тейкопланина выводится с мочой в неизмененном виде через 16 дней.

Выведение.

Лица с нормальной функцией почек: введенный тейкопланин почти полностью выводится с мочой в неизмененном виде. Конечный период полувыведения продукта — 70–100 часов. Пациенты с почечной недостаточностью: тейкопланин элиминируется медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек. Существует связь между конечным периодом полувыведения и клиренсом креатинина.

Лица пожилого возраста: изменения в выведении тейкопланина отражают лишь возрастное ухудшение почечной функции.