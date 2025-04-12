Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланин-Фармекс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: teicoplanin;
1 флакон содержит тейкопланина 200 мг или 400 мг ;
вспомогательные вещества: натрия хлорид;
растворитель — вода для инъекций.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства:
- флакон с лиофилизатом: лиофилизированная пористая масса или порошок желтоватого цвета;
- флакон с растворителем: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Гликопептидные антибиотики. АТХ J01X A02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тейкопланин является гликопептидним антибиотиком системного действия, продуктом ферментации Actinoplanes teichomyceticus, который обладает бактерицидной активностью против аэробных и анаэробных грамположительных бактерий. Тейкопланин ингибирует рост чувствительных микроорганизмов за счет вмешательства в биосинтез мембран клеток в местах, отличных от мест действия бета-лактамных антибиотиков.
Антимикробный спектр. Граничными концентрациями, которые позволяют отдифференцировать чувствительные штаммы (S) от штаммов с умеренной чувствительностью, а штаммы с умеренной чувствительностью — от резистентных штаммов (R), являются следующие: S < 4 мг/л и R < 16 мг/л.
Распространенность приобретенной резистентности к этому препарату у некоторых видов возбудителей может варьировать в зависимости от географического региона и времени. В связи с этим полезно иметь информацию о местной распространенности резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций. Эти данные являются только общими ориентирами, указывающими на вероятность чувствительности определенного бактериального штамма к этому антибиотику.
Тесты in vitro подтверждают, что тейкопланин является активным против следующих чувствительных грамположительных аэробов: Bacillus, Enterococci, Listeria, Rhodococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus non-aureus, Streptococcus, Streptococcus pneumonia; анаэробов: Clostridium, Eubacterium, Peptostreptococcus, Propionibacterium acnes.
К устойчивым к тейкопланину микроорганизмам относятся грамположительные аэробы, такие как Actinomyces, Erysipelothrix, Hetherofermentative Lactobacillus, Leuconostoc, Nocardia asteroides, Pediococcus, а также грамотрицательные аэробы, такие как кокки, бациллы и другие микроорганизмы: хламидии, микобактерии, микоплазмы, риккетсии, трепонемы.
Тейкопланин не проявляет перекрестной резистентности с другими классами антибиотиков.
Бактерицидный синергизм наблюдался in vitro с аминогликозидами против Enterococci и Staphylococci. Комбинация тейкопланина и фторхинолонов обычно оказывает аддитивное, иногда — синергическое действие против Staphylococci.
Фармакокинетика.
Абсорбция. Не всасывается после перорального приема. Биодоступность после внутримышечной инъекции составляет 94%.
Распределение (концентрации в сыворотке крови). Характер распределения концентраций в сыворотке крови после внутривенного введения двухфазный (сначала — быстрая фаза распределения, затем — фаза медленного распределения) с полупериодами примерно 0,3 и 3 часа соответственно. После фазы распределения происходит медленная элиминация, полупериод которой составляет 70–100 часов.
Однократная доза. Через 5 мин после внутривенной инъекции дозы 3 мг/кг или 6 мг/кг у здоровых лиц сывороточные концентрации достигают 54,3 и 111,8 мг/л соответственно. Остаточные концентрации в сыворотке крови через 24 часа после инъекции составляют 2,1 и 4,2 мг/л соответственно.
Повторные дозы. В случае введения тейкопланина путем 30-минутной инфузии в дозе 400 мг каждые 12 часов в течение 5 дней у здоровых лиц средние остаточные концентрации в сыворотке после первой инъекции составляют 5,6 ± 0,7 мг/л, а после второй — 9,4 ± 1,5 мг/л. После дальнейших инъекций концентрации в сыворотке крови стабильно превышают 10 мг/л через 12 часов.
В случае введения препарата больным с нейтропенией в первый день лечения путем внутривенной инъекции в дозе 400 мг каждые 12 часов, через 24 часа после второй инъекции остаточная концентрация составляет 10,8 ± 5,7 мг/л.
У здоровых лиц после 3 внутримышечных инъекций по 200 мг через каждые 12 часов, а потом ещё трех инъекций по 200 мг через каждые 24 часа остаточная концентрация через 24 часа после последнего введения составляет 6,1 мг/л.
Связывание с белками плазмы крови. Связывание с альбумином на 90–95%.
Тканевое распределение. Очевидный объем распределения в стадии насыщения находится в пределах 0,6–1,2 л/кг. После инъекции тейкопланина, меченного радиоактивным изотопом, установлено, что он быстро проникает в ткани (особенно в кожную и костную), затем достигает высоких концентраций в почках, трахее, легких и надпочечниках. Тейкопланин поглощается лейкоцитами и увеличивает их антибактериальную активность. Тейкопланин не проникает в эритроциты, цереброспинальную жидкость и жировую ткань. После внутривенного введения однократной дозы 400 мг в тканях наблюдались такие концентрации:
губчатый слой кости: 10,8 мкг/г и 7,1 мкг/г через 0,5 и 24 часа после инъекции соответственно;
компактный слой кости: 6,1 мкг/г и 4,9 мкг/г через 0,5 и 24 часа после инъекции соответственно;
синовиальная жидкость при воспалении: полученные концентрации составляли 4 и 1,4 мг/л через 6 и 24 часа после инъекции соответственно;
легочная ткань: полученные концентрации составляли 7,9 и 4,5 мкг/г через 30 и 60 мин после инъекции соответственно;
плевральная жидкость: средняя максимальная концентрация — 2,8 мг/л — достигалась через 6 часов после введения;
перитонеальная жидкость: концентрация составляла 27,9 мг/л через 1 час после введения.
Биотрансформация. Метаболитов тейкопланина не обнаружено. Более 80% введенного тейкопланина выводится с мочой в неизмененном виде через 16 дней.
Выведение.
Лица с нормальной функцией почек: введенный тейкопланин почти полностью выводится с мочой в неизмененном виде. Конечный период полувыведения продукта — 70–100 часов. Пациенты с почечной недостаточностью: тейкопланин элиминируется медленнее, чем у пациентов с нормальной функцией почек. Существует связь между конечным периодом полувыведения и клиренсом креатинина.
Лица пожилого возраста: изменения в выведении тейкопланина отражают лишь возрастное ухудшение почечной функции.
Показания
Инфекции, вызванные грамположительными бактериями, в том числе чувствительные или резистентными к метициллину, в частности у больных с аллергией к бета-лактамным антибиотикам.
Взрослые.
Лечение:
инфекции кожи и мягких тканей;
инфекции верхних и нижних мочевых путей с осложнениями и без них;
инфекции дыхательных путей;
инфекции уха, горла, носа;
инфекции костей и суставов;
септицемия;
эндокардит;
перитонит, связанный с постоянным перитонеальным диализом в амбулаторных условиях.
Профилактика: инфекционного эндокардита в случае аллергии на бета-лактамные антибиотики:
в стоматологии или при процедурах в верхних отделах дыхательных путей, когда применяется общая анестезия;
при хирургических вмешательствах на мочеполовом и желудочно-кишечном тракте.
Дети (кроме новорожденных).
Лечение:
инфекции кожи и мягких тканей;
инфекции верхних и нижних мочевых путей с осложнениями и без них;
инфекции дыхательных путей;
инфекции уха, горла, носа;
инфекции костей и суставов;
септицемия.
Противопоказания
Гиперчувствительность к тейкопланину. Противопоказано применять новорожденным. Применение этого лекарственного средства во время кормления грудью не рекомендуется (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Специальные предостережения, связанные с несоответствием международного нормализованного соотношения (МНС): зарегистрированы многочисленные случаи роста антикоагулянтной активности у больных, получавших терапию пероральными антибиотиками. При инфекции или выраженном воспалительном процессе пожилой возраст и тяжелое общее состояние пациента являются факторами риска. При таких условиях трудно определить, насколько сама инфекция или ее лечение играют роль в дисбалансе МНС.
Несмотря на это, определенные классы антибиотиков обладают этим эффектом в большей степени, в частности фторхинолоны, макролиды, циклины, котримоксазол и некоторые цефалоспорины.
В связи с повышенным риском возникновения побочных реакций тейкопланин следует применять с осторожностью пациентам, которые одновременно применяют нефротоксические или ототоксические лекарственные средства, такие как аминогликозиды, амфотерицин В, циклоспорин и фуросемид.
Особенности применения
Необходимо корректировать дозу для больных с почечной недостаточностью (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Следует проводить регулярный развернутый анализ крови во время длительного лечения и/или лечения высокими дозами (особенно в первый месяц терапии) одновременно с регулярным контролем функции печени и почек.
При применении тейкопланина сообщалось о случаях ототоксичности, токсического действия на кроветворную систему и случаях гепатотоксичности и нефротоксичности. Необходимо проводить повторные исследования функции почек и слуха, особенно в таких ситуациях:
при длительном лечении пациентов с почечной недостаточностью; при одновременном и дальнейшем применении лекарственных средств, способных оказывать нейротоксическое и/или нефротоксическое действие (аминогликозиды, колистин, амфотерицин, циклоспорин, цисплатин, фуросемид и этакриновая кислота).
Это лекарственное средство следует применять с осторожностью пациентам с повышенной чувствительностью к ванкомицину, поскольку может наблюдаться перекрестная чувствительность. Однако наличие в анамнезе «синдрома красного человека», связанного с применением ванкомицина, не является противопоказанием к применению тейкопланина.
Это лекарственное средство содержит натрий. Содержание натрия составляет менее 1 ммоль на одну дозу, то есть на практике этот препарат считается «не содержащим натрия».
Способ применения и дозы
При применении антибактериальных средств необходимо четко соблюдать установленные рекомендации.
Профилактика.
Взрослые. Профилактика инфекционного эндокардита: 400 мг внутривенно во время вводной анестезии. Пациентам с протезированием сердечных клапанов тейкопланин необходимо комбинировать с аминогликозидом.
Лечение.
Общая длительность лечения зависит от типа, тяжести и индивидуальных особенностей организма пациента.
Взрослые и пожилые люди с нормальной функцией почек.
Инфекции дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, мочевого тракта, уха, горла, носа и другие инфекции средней степени тяжести:
нагрузочная доза: стандартная доза — 400 мг/сутки (что обычно составляет 6 мг/кг/сутки) в виде одной внутривенной инъекции (в первый день);
поддерживающая терапия: стандартная доза — 200 мг/сутки (что обычно составляет 3 мг/кг/сутки) в виде одной внутривенной или внутримышечной инъекции в сутки. Септицемия, инфекции костей и суставов, эндокардит, болезни легких с тяжелым течением и другие тяжелые инфекции:
нагрузочная доза: стандартная доза — по 400 мг (что обычно составляет 6 мг/кг) внутривенно, каждые 12 часов, с 1-го по 4-й день.
поддерживающая терапия: стандартная доза — 400 мг/сутки (что обычно составляет 6 мг/кг/сутки) в виде одной внутривенной или внутримышечной инъекции в сутки.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентраций антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при введении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме не менее 10 мг/л (определение методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, HPLC) или 15 мг/л (определение методом иммуноэнзимной флуоресцентной поляризации, FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
При поддерживающей терапии при лечении септицемии и эндокардита переход к внутримышечному пути введения зависит от клинического течения заболевания.
При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда минимальные ингибирующие концентрации (МІС) тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в сыворотке крови предсказать сложно (значительные ожоги, интенсивная терапия и т. п.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапан сердца), рекомендуемая нагрузочная доза — 3–5 инъекций по 12 мг/кг каждые 12 часов. В случае необходимости можно назначать поддерживающие дозы — до 12 мг/кг и выше.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентраций антибиотика в плазме крови.
При получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме в пределах 20–30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Дети (кроме новорожденных) с нормальной функцией почек.
Доза и продолжительность лечения зависит от тяжести инфекции:
нагрузочная доза: первые три инъекции — по 10–12 мг/кг каждые 12 часов; поддерживающая терапия: 10 мг/кг/сутки.
Для инфекции средней степени тяжести (без нейтропении):
нагрузочная доза: первые три инъекции — 10 мг/кг каждые 12 часов; поддерживающая терапия: 6 мг/кг/сутки.
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентраций антибиотика в плазме крови.
В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
При некоторых особо тяжелых клинических ситуациях, когда МІС тейкопланина являются высокими (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в сыворотке крови предсказать сложно (значительные ожоги, интенсивная терапия и т. п.), или в условиях низкого тканевого распределения (кости, клапан сердца) при получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA), и во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Взрослые и пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью (нарушение функции почек).
В течение первых 3 дней рекомендуется придерживаться стандартного режима лечения: если клиренс креатинина составляет 40–60 мл/мин, стандартную дозу следует разделить пополам (вводить начальную дозу каждые два дня или половину дозы ежедневно);
если клиренс креатинина составляет < 40 мл/мин, а также если пациенты находятся на гемодиализе, дозу следует уменьшить до 1/3 (вводить такую же дозу 1 раз в три дня или ежедневно вводить 1/3 дозы). Тейкопланин не выводится во время гемодиализа.
Для больных со сниженной функцией почек и вторичным перитонитом, который возник в результате непрерывного амбулаторного перитонеального диализа, рекомендуется дозовый режим — по 20 мг тейкопланина на 1 литр диализной жидкости и нагрузочную дозу — 200 мг внутривенно (для пациентов с повышенной температурой тела).
Достичь оптимальной дозы помогает определение концентрации антибиотика в плазме крови. В случае умеренной или более тяжелой инфекции при получении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови не менее 10 мг/л (HPLC) или 15 мг/л (FPIA), а также во время поддерживающей терапии, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
При некоторых особо тяжелых клинических концентрациях, когда МІС тейкопланина высокое (4–8 мг/л), учитывая бактериальную нагрузку, или когда фармакокинетику препарата в сыворотке крови предсказать сложно (значительные ожоги, интенсивная терапия и др.), или при условии низкого тканевого распределения (кости, клапан сердца), при применении нагрузочных доз необходимо отслеживать остаточные плазменные концентрации, чтобы убедиться в достижении стабильных остаточных концентраций в плазме крови между 20 и 30 мг/л (HPLC) или 30–40 мг/л (FPIA) и во время поддерживающего лечения, чтобы убедиться, что эти концентрации являются стабильными.
Способ применения
Способ приготовления раствора: весь растворитель медленно ввести во флакон, после чего осторожно покачать между ладонями, пока порошок полностью не растворится. Избегать образования пузырьков! Если возникнет пена, оставить флакон в вертикальном положении, пока она не исчезнет. Полученный таким образом готовый изотонический
раствор (рН 7,5) можно хранить не более 24 часов при температуре не выше 25 °С или 7 суток — при температуре (5 ± 3) °С.
Готовый раствор можно вводить инъекционно или разводить:
- 0,9% раствором натрия хлорида. После разведения препарат можно хранить не более 24 часов при температуре не выше 25 °С или 7 суток при 4 °С;
- раствором на основе лактата натрия (Рингер-лактата, Гартмана). После разведения препарат можно хранить не более 24 часов при температуре не выше 25 °С или 7 суток при 4 °С;
- 5% раствором глюкозы (готовый раствор, приготовленный таким образом, может храниться в течение 24 часов при температуре не выше 25 °С);
- 0,18% раствором натрия хлорида и 4% глюкозы (приготовленный таким образом раствор может храниться в течение 24 часов при температуре не выше 25 °С);
- раствором для перитонеального диализа — 1,36% или 3,86% глюкозы (приготовленный таким образом раствор может храниться в течение 28 дней при 4 °С).
Тейкопланин сохраняет свою стабильность в течение 48 часов при 37 °С в составе растворов для перитонеального диализа, содержащих инсулин или гепарин.
Дети
Применение препарата новорожденным противопоказано.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности: сыпь, крапивница, эритема, зуд, повышение температуры тела, простуда, анафилактические реакции (ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок), эксфолиативный дерматит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: тяжелые буллезные кожные реакции (синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, в исключительных случаях — мультиформная эритема).
Со стороны печени: временный рост уровня трансаминаз и/или щелочной фосфатазы.
Со стороны крови и лимфы: эозинофилия, лейкопения, тромбоцитопения; нейтропения (редко — тяжелая) или агранулоцитоз (обратимый после прекращения лечения), который чаще развивается при получении высоких доз и в первый месяц терапии.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: временное увеличение уровня креатинина,
почечная недостаточность, возникающая обычно у пациентов с тяжелым течением инфекции, наличием основного заболевания и/или у пациентов, которые получают другие лекарственные средства, способные обнаруживать нефротоксическое влияние.
Со стороны нервной системы: головокружение, головная боль, потеря слуха, звон в ушах, нарушения со стороны вестибулярного аппарата, сообщалось о случаях возникновения судорог.
Местные реакции: боль, флебит, эритема, абсцесс.
Прочее: суперинфекция (увеличение количества нечувствительных микроорганизмов). Также сообщалось о случаях эритемы и приливов в верхней части тела после применения раствора, которые появлялись без предварительного применения тейкопланина и не повторялись во время последующего применения при снижении скорости введения или снижении концентрации.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 200 или 400 мг во флаконе, по 1 флакону в комплекте с 1 флаконом растворителя (вода для инъекций) по 3,2 мл в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке из картона, по 15 контурных ячейковых упаковок в коробке из картона.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».