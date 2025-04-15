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Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Львов
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Закроется в 20:00
Демидовка, ул. Мира, 46
114.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
132.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
136.1 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 17.04 после 12:00
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Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
138.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
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Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Дубно, ул. Сурмичи, 100
139.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Здолбунов, ул. Школьная, 31
175.0 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Здолбунов, ул. Костельная, 32
176.1 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Хмельницкого Богдана, 7
176.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Здолбунов, ул. Гончара, 44
177.0 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Магеля Виталия, 15
178.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Квасилов, ул. Ровенская, 2
178.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Вербовая, 18-Г
179.2 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 16:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 332
179.9 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Бандеры Степана, 1-Е
180.2 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 15:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Базарная, 6
180.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Ровно, ул. Соборная, 260
180.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 16.04 после 18:00
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