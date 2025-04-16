Киев
Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)

Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)

Кривой Рог (адрес не указан)
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В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 39-А
61.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Березнеговатое, пл. Соборно-Николаевская, 2
77.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 33
83.1 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
83.4 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
83.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 7-А
83.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60 грн
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