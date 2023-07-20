в/м, в/в (болюсно или капельно). Начальная доза для взрослых: в/в по 400 мг 1–2 раза в сутки в течение первых 1–3 дней, затем — 200–400 мг/сут в/в или в/м. При ожогах и эндокардите поддерживающая доза — до 12 мг/кг/сут. При псевдомембранозном колите — по 200 мг 2 раза в сутки. Для профилактики инфекционных осложнений при ортопедических или челюстно-лицевых операциях во время наркоза вводят в/в однократно в дозе 400 мг.

Начальная доза для детей в возрасте от 2 мес до 16 лет составляет 10 мг/кг в/в через 12 ч 3 раза, затем 6–10 мг/кг 1 раз в сутки в/в или в/м; в возрасте до 2 мес — 16 мг/кг (в виде 30-минутной в/в инфузии) в 1-й день, поддерживающая доза — 8 мг/кг 1 раз в сутки в/в. У пациентов с нарушением функции почек коррекция дозы начинается с 4-го дня для поддержания концентрации в плазме крови на уровне 10 мг/л. При клиренсе креатинина 40–60 мл/мин поддерживающая доза или наполовину снижается или вводится 1 раз в 2 дня. Пациентам с клиренсом креатинина <40 мл/мин или находящимся на гемодиализе вводят 1/3 дозы ежедневно или 1 раз в 3 дня.