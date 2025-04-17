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Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Тейкопланин-Фармекс (Teicoplanin-Pharmex)
Чернигов
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Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
136.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 10
144.7 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Новгород-Северский, ул. Защитников Украины, 3
147.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 7-А
155.5 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Свободы, 23
155.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Свободы, 25
155.8 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Свободы, 22
156.2 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Шостка, ул. Марата, 19/1
156.3 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Короленко, 53
156.6 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Свободы, 40
156.9 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Шостка, ул. Рабочая, 13
156.9 км
Тейкопланин-Фармекс лиофилизат для раствора для инъекций 400 мг флакон №1
Корпорация Здоровье
497,60
грн
Забрать 19.04 после 19:00
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