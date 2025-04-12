Фармакодинамика.

Нимодипин является блокатором кальциевых каналов дигидропиридиновой группы с преимущественным влиянием на сосуды головного мозга. Нимодипин увеличивает церебральную перфузию, в частности в областях со сниженной перфузией, путем расширения артерий. Этот эффект пропорционально больший в меньших сосудах, нежели в крупных.

В условиях in vitro вазоконстрикцию, вызванную различными вазоактивных веществ (например серотонин, простагландин и гистамин) или препаратами крови и продуктами распада крови, удавалось предупредить или уменьшить (до 75%) применением нимодипина.

Фармакокинетика.

После перорального применения препарат быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30–60 мин после приема внутрь. Несмотря на высокую желудочно-кишечную абсорбцию нимодипина, биодоступность составляет 5–15%, что объясняется экстенсивным пресистемным метаболизмом (около 85–95%).

Рассчитанный объем распределения (Vss, двухкамерная модель) при внутривенном введении составляет 0,9–2,3 л/кг массы тела. Общий (системный) клиренс составляет 0,8–1,6 л/ч/кг. Нимодипин на 97–99% связывается с белками плазмы крови.

Метаболическое удаление нимодипина осуществляется главным образом системой цитохрома P450 3A4. Нимодипин выводится в виде метаболитов, образующихся преимущественно путем дегидрогенизации дигидропиридинового кольца и окислительного О-деметилирования. Окислительное расщепление эфира, гидроксилирование 2- и 6-метил-групп и глюкуронизация как реакция конъюгации являются следующими важными звеньями метаболизма. Три основных метаболита, определенные в плазме крови, не обнаружили или обнаружили лишь незначительную остаточную терапевтическую активность.

Не выявлено индуцирующей или ингибирующей активности в отношении ферментов печени. Выведение метаболитов у человека осуществляется на 50% почками и на 30% с желчью.

При пероральном применении максимальная концентрация в плазме крови и площадь под кривой «концентрация-время» возрастают пропорционально дозе самой исследуемой дозе (90 мг). Кинетика выведения является линейной. Период полувыведения нимодипина составляет от 1,1 до 1,7 часа. Терминальный период полувыведения 5–10 часов не является релевантным для установления рекомендуемого интервала между приемом доз препарата.