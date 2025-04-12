Нитопин (Nitopin)
Нитопин инструкция по применению
Состав
действующее вещество: nimodipine;
1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит нимодипина 30 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, поливидон, кросповидон, магния стеарат;
оболочка: гипромеллоза, макрогол 4000, титана диоксид (E 171).
Лекарственная форма
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.
Основные физико-химические свойства: белые или желтоватые двояковыпуклые.
Фармакотерапевтическая группа
Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным влиянием на сосуды. Производные дигидропиридина. Нимодипин.
Код АТС C08C A06.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нимодипин является блокатором кальциевых каналов дигидропиридиновой группы с преимущественным влиянием на сосуды головного мозга. Нимодипин увеличивает церебральную перфузию, в частности в областях со сниженной перфузией, путем расширения артерий. Этот эффект пропорционально больший в меньших сосудах, нежели в крупных.
В условиях in vitro вазоконстрикцию, вызванную различными вазоактивных веществ (например серотонин, простагландин и гистамин) или препаратами крови и продуктами распада крови, удавалось предупредить или уменьшить (до 75%) применением нимодипина.
Фармакокинетика.
После перорального применения препарат быстро всасывается. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 30–60 мин после приема внутрь. Несмотря на высокую желудочно-кишечную абсорбцию нимодипина, биодоступность составляет 5–15%, что объясняется экстенсивным пресистемным метаболизмом (около 85–95%).
Рассчитанный объем распределения (Vss, двухкамерная модель) при внутривенном введении составляет 0,9–2,3 л/кг массы тела. Общий (системный) клиренс составляет 0,8–1,6 л/ч/кг. Нимодипин на 97–99% связывается с белками плазмы крови.
Метаболическое удаление нимодипина осуществляется главным образом системой цитохрома P450 3A4. Нимодипин выводится в виде метаболитов, образующихся преимущественно путем дегидрогенизации дигидропиридинового кольца и окислительного О-деметилирования. Окислительное расщепление эфира, гидроксилирование 2- и 6-метил-групп и глюкуронизация как реакция конъюгации являются следующими важными звеньями метаболизма. Три основных метаболита, определенные в плазме крови, не обнаружили или обнаружили лишь незначительную остаточную терапевтическую активность.
Не выявлено индуцирующей или ингибирующей активности в отношении ферментов печени. Выведение метаболитов у человека осуществляется на 50% почками и на 30% с желчью.
При пероральном применении максимальная концентрация в плазме крови и площадь под кривой «концентрация-время» возрастают пропорционально дозе самой исследуемой дозе (90 мг). Кинетика выведения является линейной. Период полувыведения нимодипина составляет от 1,1 до 1,7 часа. Терминальный период полувыведения 5–10 часов не является релевантным для установления рекомендуемого интервала между приемом доз препарата.
Показания
Профилактика и лечение ишемических неврологических расстройств после субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к нимодипину или другим компонентам препарата.
Во время и в течение одного месяца после инфаркта миокарда или эпизода нестабильной стенокардии.
Применение в комбинации с рифампицином или противоэпилептическими средствами (фенобарбитал, фенитоин, карбамазепин) из-за значительного снижения эффективности лекарственного средства Нитопин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лекарственные средства, влияющие на нимодипин
Нимодипин метаболизируется через систему цитохрома P450 3A4, локализованную как в слизистой оболочке кишечника, так и в печени. Таким образом, лекарственные средства, известные как ингибиторы или индукторы этой энзимной системы, при одновременном применении могут повлиять на пресистемный метаболизм или клиренс нимодипина.
При применении нимодипина одновременно со следующими лекарственными средствами следует учитывать степень, а также продолжительность взаимодействия.
Одновременное применение нимодипина внутрь и рифампицина или противоэпилептических средств, являющихся индукторами системы цитохрома P450 3A4 (такие как фенобарбитал, фенитоин или карбамазепин), противопоказано. Эффективность лекарственного средства Нитопин может быть снижена, если одновременно применяются эти лекарственные средства.
Одновременное применение у пациентов пожилого возраста нимодипина в дозе 30 мг 3 раза в сутки и антидепрессанта нортриптилина в дозе 10 мг 3 раза в сутки приводило к незначительному снижению плазменных уровней нимодипина, тогда как плазменные уровни нортриптилина не изменялись. Суточная доза, которая применяется у пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием, в 4 раза превышает дозу, которая применялась в этом исследовании, поэтому клиническая значимость этого взаимодействия при лечении субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва аневризмы не определена.
При одновременном применении со следующими лекарственными средствами, которые являются ингибиторами системы цитохрома P450 3A4, следует контролировать артериальное давление и в случае необходимости рассмотреть вопрос о корректировке дозы нимодипина:
- макролидные антибиотики (например эритромицин);
- противовирусные средства для лечения ВИЧ: ингибиторы протеазы (например ритонавир);
- противогрибковые средства группы азолов (например кетоконазол);
- нефазодон.
Хотя формальные исследования для изучения потенциального взаимодействия между нимодипином и этими лекарственными средствами не проводились, нельзя исключить вероятность увеличения плазменных концентраций нимодипина (см. раздел «Особенности применения»).
Азитромицин хотя и принадлежит по структуре к классу макролидных антибиотиков, не является ингибитором CYP3A4.
Одновременное применение у пациентов пожилого возраста нимодипина в дозе 30 мг 2 раза в сутки и антидепрессанта флуоксетина 20 мг приводило к повышению уровня нимодипина в плазме крови почти на 50% и значительному снижению уровня флуоксетина без влияния на его активный метаболит норфлуоксетин (см. раздел «Особенности применения»).
Одновременное применение нимодипина с противосудорожным средством (вальпроевая кислота) или антагонистом H2-рецепторов (циметидин) может привести к увеличению плазменной концентрации нимодипина (см. раздел «Особенности применения»).
Учитывая опыт применения антагониста кальция нифедипина, одновременное применение с хинупристином/дальфопристином может привести к увеличению плазменных концентраций нимодипина (см. раздел «Особенности применения»).
Влияние нимодипина на другие лекарственные средства
В исследованиях на животных установлено, что одновременное применение нимодипина и зидовудина приводит к увеличению AUC зидовудина и уменьшению его объема распределения и клиренса. Клиническая значимость этого взаимодействия неизвестна, но, учитывая дозозависимый характер профиля побочных эффектов зидовудина, это взаимодействие следует учитывать у пациентов, которые одновременно получают нимодипин и зидовудин.
Другие типы взаимодействий
Гипотензивные лекарственные средства.
При одновременном применении нимодипин может усиливать гипотензивное действие таких гипотензивных лекарственных средств:
- диуретики;
- блокаторы β-адренорецепторов;
- ингибиторы АПФ (ангиотензинпревращающий фермент);
- A1-антагонисты;
- другие антагонисты кальция;
- блокаторы α-адренорецепторов;
- ингибиторы фосфодиэстеразы-5;
- α-метилдопа.
Однако если невозможно избежать комбинаций такого типа, необходимо внимательно следить за состоянием пациента.
Не рекомендуется одновременно с нимодипином употреблять грейпфрутовый сок, поскольку это может привести к увеличению плазменных концентраций нимодипина вследствие ингибирования окислительного метаболизма дигидропиридинов. Как следствие, может усиливаться гипотензивный эффект. Этот эффект может длиться по крайней мере 4 дня после последнего употребления грейпфрутового сока.
Доказано отсутствие взаимодействия
В исследовании, в котором изучалось влияние применения 90 мг нимодипина (в разделенных дозах) у пациентов пожилого возраста, получавших галоперидол, не обнаружены признаки потенциальных взаимодействий. Значимость этих результатов для применения при субарахноидальном кровоизлиянии не установлена, поскольку при этом нимодипин применяется в более высоких дозах.
При одновременном применении нимодипина внутрь и диазепама, дигоксина, глибенкламида, индометацина, ранитидина и варфарина не выявили ни одного потенциального взаимодействия.
Особенности применения
Нитопин в форме таблеток не следует применять одновременно с раствором нимодипина.
Нитопин не следует применять пациентам с субарахноидальным кровоизлиянием вследствие травмы, поскольку не установлен благоприятный профиль соотношения польза/риск и для этого показания не могут быть определены специальные группы пациентов, которые получали бы пользу.
Нитопин следует с осторожностью применять пациентам с отеком мозга или повышением внутричерепного давления тяжелой степени. Хотя было продемонстрировано, что лечение лекарственным средством Нитопин ассоциируется с повышением внутричерепного давления, в таких случаях или при повышении содержания воды в тканях мозга (генерализованный отек головного мозга) рекомендуется тщательный контроль состояния пациента.
Следует соблюдать осторожность при лечении пациентов с артериальной гипотонией (систолическое давление ниже 100 мм рт. ст.).
У пациентов с циррозом печени, получающих Нитопин может снижаться клиренс лекарственного средства, поэтому у таких пациентов рекомендуется тщательный контроль артериального давления.
Нимодипин метаболизируется энзимной системой цитохрома P450 3A4. Лекарственные средства, известные как ингибиторы или индукторы этой энзимной системы, могут влиять на пресистемный метаболизм или изменять клиренс нимодипина (см. разделы «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» и «Способ применения и дозы» — «Пациенты с нарушениями функции печени»).
К лекарственным средствам, известным как ингибиторы фермента цитохрома P450 3A4 и способным вызвать увеличение плазменных концентраций нимодипина, относятся:
- макролидные антибиотики (например эритромицин);
- противовирусные средства для лечения ВИЧ: ингибиторы протеазы (например ритонавир);
- противогрибковые средства группы азолов (например кетоконазол);
- антидепрессанты нефазодон и флуоксетин;
- хинупристин/дальфопристин;
- циметидин;
- вальпроевая кислота.
При одновременном применении с любым из этих лекарственных средств следует контролировать артериальное давление и при необходимости снизить дозу нифедипина.
Способ применения и дозы
Субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы
Рекомендуемая доза составляет 2 таблетки. Принимают с интервалами 4 часа (общая суточная доза — 360 мг), запивая водой. Применение следует начать в течение 4 дней после субарахноидального кровоизлияния, продолжительность приема — 21 день.
В случае проведения оперативного вмешательства применение лекарственного средства Нитопин следует продолжить (в указанной выше дозировке) до завершения 21-дневного периода лечения.
В случае развития побочных реакций при необходимости следует уменьшить дозу или прекратить лечение.
Субарахноидальное кровоизлияние вследствие травмы
Применение нимодипина не рекомендуется, поскольку не установлен благоприятный профиль польза/риск.
Пациенты с нарушениями функции печени
При тяжелом нарушении функции печени, в частности при циррозе печени, биодоступность нимодипина может увеличиваться вследствие снижения пресистемного метаболизма и метаболического клиренса. Действие лекарственного средства и побочные реакции, например снижение артериального давления, у этих пациентов могут быть более выраженными.
В таких случаях дозу следует уменьшить (в зависимости от артериального давления), а в случае необходимости — прекратить.
При одновременном применении с ингибиторами или индукторами CYP 3A4 может потребоваться коррекция дозы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Пациенты пожилого возраста
Особые требования по дозировке при применении у пациентов пожилого возраста отсутствуют.
Способ применения
Таблетки следует глотать целиком, запивая небольшим количеством жидкости, независимо от приема пищи. Интервал между последовательными дозами должен составлять не менее 4 часов.
Необходимо избегать употребления грейпфрутового сока (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Дети
Безопасность и эффективность применения нимодипина пациентам в возрасте младше 18 лет не установлены.
Препарат не применяют детям.
Побочные реакции
Ниже приведен перечень побочных реакций, определенных в процессе клинических исследований при применении нимодипина по показаниям «субарахноидальное кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы», которые по частоте распределены по следующим категориям: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1 000, ≤ 1/100), редко (≥ 1/10 000, ≤ 1/1 000), очень редко (<1/10 000).
В каждой группе по частоте побочные реакции представлены в порядке уменьшения серьезности.
Со стороны крови и лимфатической системы: нечасто — тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы: нечасто — аллергическая реакция, сыпь.
Со стороны нервной системы: нечасто — головная боль.
Со стороны сердца: нечасто — тахикардия; редко — брадикардия.
Со стороны сосудистой системы: нечасто — артериальная гипотензия, вазодилатация.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота; редко — кишечная непроходимость.
Со стороны гепатобилиарной системы: редко — преходящее повышение активности ферментов печени.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере, по 3 блистера в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Анфарм Эллас С.А.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
61-й км Национальной дороги Афины-Ламия, Схиматари Виотиас, 32009, Греция.
Заявитель
Гранд Медикал Групп АГ.
Местонахождение заявителя
Корнмаркт 10, CН-6004, Люцерн, Швейцария.