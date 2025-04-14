Харьков (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
555,90
Экономия при брони: -35,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
559,52
Экономия при брони: -33,71 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
377,47
Экономия при брони: -24,38 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 24
1.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Шевченко, 161
2.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group