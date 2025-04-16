Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
563,60
Экономия при брони: -32,56 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
522,00
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
579,56
Экономия при брони: -30,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
567,23
Экономия при брони: -32,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
543,76
Экономия при брони: -30,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
552,25
Экономия при брони: -29,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
573,27
Экономия при брони: -27,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
546,42
Экономия при брони: -24,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
544,29
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
526,30
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
546,33
Экономия при брони: -26,94 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
518,63
Экономия при брони: -49,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
566,11
Экономия при брони: -31,79 грн