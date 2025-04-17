Винница (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
552,37
Экономия при брони: -35,96 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
558,15
Экономия при брони: -32,79 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
572,33
Экономия при брони: -38,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
545,84
Экономия при брони: -23,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
536,75
Экономия при брони: -26,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
354,76
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
186,36
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,78
Экономия при брони: -32,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,70
Экономия при брони: -38,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
555,25
Экономия при брони: -35,86 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
541,80
Экономия при брони: -18,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
555,83
Экономия при брони: -36,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
557,67
Экономия при брони: -20,67 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 16
4.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 107
4.6 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
545,17
Экономия при брони: -34,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. 600-летия, 52
5.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
537,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group
562,13
Экономия при брони: -27,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Нитопин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг блистер №30
Grand Medical Group