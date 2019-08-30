Фармакодинамика.

Геласпан — это 4% (м/об) раствор сукцинилированного желатина (также известного как модифицированный жидкий желатин) со средней молекулярной массой 30000 Дальтон (усредненной) в плазмоадаптированном, сбалансированном изотоническом растворе электролитов. Отрицательный заряд, введенный в молекулы путем сукцинилирования, вызывает расширение молекулы. Поэтому ее молекулярный объем больше объема молекулы несукцинилированного желатина с той же молекулярной массой.

Измеряемый начальный объемный эффект Геласпана составляет примерно 100% от введенного объема с достаточным объемным эффектом в течение 4–5 часов.

Геласпан не влияет на определение группы крови и является нейтральным относительно механизмов свертывания.

Геласпан замещает дефицит внутри- и внесосудистого объема, вызванный потерями крови, плазмы и интерстициальной жидкости. Итак, среднее артериальное давление, левожелудочковое и конечнодиастолическое давление, ударный объем сердца, сердечный индекс, обеспечение кислородом, микроциркуляция и диурез растут без дегидратации внесосудистого пространства.

Коллоидно-осмотическое давление раствора определяет его начальный объемный эффект. Продолжительность эффекта зависит от клиренса коллоида, главным образом при выведении почками. Поскольку объемный эффект Геласпана эквивалентен введенному количеству раствора, Геласпан является заместителем плазмы, а не плазмоэкспандером. Раствор также восстанавливает внесосудистое пространство, не нарушая электролитный баланс внеклеточного пространства. Геласпан изотонический, поэтому он не вызывает такого перемещения жидкости во внутриклеточном пространстве, которое вызывают гипотонические растворы.

Геласпан способствует восстановлению электролитного баланса и коррекции ацидоза. Геласпан не содержит лактата и его можно применять пациентам с заболеваниями печени. Раствор содержит ацетат в качестве прекурсора бикарбоната, который способен метаболизироваться во всех органах и мышцах.

Фармакокинетика.

После введения Геласпан быстро распределяется во внутрисосудистом пространстве. Нет доказательств того, что Геласпан сохраняется в ретикулоэндотелиальной системе или где-либо в организме.

Большинство введенного Геласпана выводится почками. Лишь незначительное количество выводится с калом и не более 1% метаболизируется. Меньшие молекулы выводятся путем клубочковой фильтрации, в то время как большие молекулы сначала протеолитически расщепляются, а затем выводятся почками. Протеолитический метаболизм настолько адаптивен, что даже в условиях почечной недостаточности аккумуляция Геласпана не наблюдается.

Фармакокинетика в особых клинических ситуациях.

Период полувыведения Геласпана из плазмы может увеличиваться у пациентов, находящихся на гемодиализе (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) <0,5 мл/мин). Геласпан минимизирует риск дилюционного ацидоза и рикошетного алкалоза, что наблюдается при введении лактатсодержащих растворов пациентам с заболеваниями печени. Геласпан содержит ацетат и не содержит лактата. Поэтому он может также быть показан пациентам с гиповолемией и заболеваниями печени.