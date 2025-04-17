Геласпан 4% (Gelaspan 4%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2339,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 42
5.7 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3568,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 88
5.7 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3783,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3662,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Г
6.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3560,09 грн
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Закрыто
Открывается в 05:00
Калиновка, ул. Медицинская, 6
24.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2404,86
Экономия при брони: -21,59 грн
2383,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Грушевского Михаила, 25
58.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Винницкая, 25
72.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
72.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 49
73.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Шевченко, 21
73.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Бердичев, ул. Житомирская, 18
73.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн