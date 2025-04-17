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Геласпан 4% (Gelaspan 4%)
Геласпан 4% (Gelaspan 4%)
Чернигов
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Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3509,29
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3605,07
Экономия при брони:
-229,03 грн
3376,04
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3686,90
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3190,27
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3405,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
123.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3714,98
Экономия при брони:
-222,53 грн
3492,45
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
125.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3904,60
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3694,90
грн
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Аптека вашей семьи
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3618,00
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3666,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3824,68
Экономия при брони:
-153,14 грн
3671,55
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2622,46
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3343,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
128.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
306,24
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3614,45
Экономия при брони:
-131,95 грн
3482,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3672,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3430,00
грн
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