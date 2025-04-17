Киев
Геласпан 4% (Gelaspan 4%)

Геласпан 4% (Gelaspan 4%)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 54-Б
64.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3509,29 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3605,07
Экономия при брони: -229,03 грн
3376,04 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3686,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 126
66.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3190,27 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3405,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 10
123.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3714,98
Экономия при брони: -222,53 грн
3492,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
125.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3904,60 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3694,90 грн
Аптека вашей семьи
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3618,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3666,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3824,68
Экономия при брони: -153,14 грн
3671,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-А
127.7 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2622,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
127.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3343,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
128.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
306,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3614,45
Экономия при брони: -131,95 грн
3482,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3672,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3430,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное