Геласпан 4% (Gelaspan 4%)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2929,64
Экономия при брони: -143,64 грн
2786,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3336,65
Экономия при брони: -201,06 грн
3135,59 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3689,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3705,10 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3681,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3689,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3677,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3889,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3688,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,40 грн