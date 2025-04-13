Геласпан 4% (Gelaspan 4%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3430,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3405,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
1796,55 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2676,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3672,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3401,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
1885,90
Экономия при брони: -89,35 грн
1796,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3848,67
Экономия при брони: -177,12 грн
3671,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3666,00 грн
Аптека вашей семьи
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3618,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
4.2 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
2353,85
Экономия при брони: -85,59 грн
2268,26 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3694,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 8-А
4.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3771,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
4.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3343,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3768,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
4.4 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3904,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 23
5.3 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3593,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Геласпан 4% раствор для инфузий флакон полиэтиленовый 500 мл №10
B. Braun
3629,69
Экономия при брони: -137,24 грн
3492,45 грн