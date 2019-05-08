Венлафаксин-ЗН (Venlafaxin-ZN) (220168) - инструкция по применению ATC-классификация
Венлафаксин-ЗН инструкция по применению
Состав
действующее вещество: венлафаксин;
1 таблетка содержит венлафаксина гидрохлорид в пересчете на венлафаксин 37,5 мг или 75 мг;
вспомогательные вещества: целактоза 80 (смесь лактозы моногидрата и целлюлозы порошкообразной (75:25)), натрия крахмалгликолят (тип А), целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный безводный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета круглой цилиндрической формы с плоскими поверхностями, фасками и штрихом с одной стороны.
Фармакотерапевтическая группа
Антидепрессанты. Код ATС N06A X16.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм антидепрессивного действия венлафаксина у человека связан с потенцированием нейромедиаторной активности в центральной нервной системе (ЦНС). Венлафаксин и его активный метаболит O-десметилвенлафаксин (ОДВ) являются мощными селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС) и норадреналина и слабыми ингибиторами обратного захвата дофамина. Венлафаксин и его активный метаболит при однократном или многократном введении снижают β-адренергические реакции. Они одинаково эффективно влияют на обратный захват нейротрансмиттера и связывание рецепторов.
Венлафаксин фактически не имеет аффинности к мускариновым, холинергическим, H1-гистаминергическим или α1-адренергическим рецепторам in vitro. Фармакологическое действие на эти рецепторы может быть связано с различными побочными реакциями, которые наблюдались также при применении других антидепрессантов, а именно с антихолинергическими, седативными и сердечно-сосудистыми побочными реакциями.
Венлафаксин не ингибирует активность моноаминооксидазы (МАО).
Исследования in vitro показали, что венлафаксин не имеет сродства с опиатными или бензодиазепиновыми рецепторами.
Фармакокинетика.
Венлафаксин экстенсивно метаболизируется при первом прохождении через печень с образованием активного метаболита ОДВ. Средний период полувыведения венлафаксина составляет 5 ± 2 часа, а ОДВ — 11 ± 2 часа. При многократном применении равновесные концентрации венлафаксина и ОДВ достигаются в течение 3 дней. Венлафаксин и ОДВ имеют линейную кинетику в диапазоне доз 75–450 мг/сут.
Абсорбция
После приема разовой дозы венлафаксина быстрого высвобождения абсорбируется около 92% венлафаксина. Абсолютная биодоступность составляет 40–45% вследствие пресистемного метаболизма. После применения венлафаксина быстрого высвобождения максимальная концентрация венлафаксина и ОДВ в плазме крови достигается в течение 2 и 3 ч соответственно. Прием пищи не влияет на биодоступность венлафаксина и ОДВ.
Метаболизм
Венлафаксин подвергается усиленному метаболизму в печени. Исследования in vitro и in vivo показали, что венлафаксин биотрансформируется в его активный метаболит ОДВ посредством системы CYP2D6. Исследования in vitro и in vivo показали, что венлафаксин посредством CYP3A4 метаболизируется в менее активный метаболит N-десметилвенлафаксин. Исследования in vitro и in vivo показали, что венлафаксин является слабым ингибитором CYP2D6. Венлафаксин не ингибирует CYP1A2, CYP2C9 или CYP3A4.
Выведение
Венлафаксин и их метаболиты выводятся главным образом почками. Почти 87% дозы венлафаксина обнаруживается в моче в течение 48 часов либо в виде неизменного венлафаксина (5%), неконъюгированного ОДВ (29%), конъюгированного ОДВ (26%), либо в виде других неактивных метаболитов (27%). Средний клиренс венлафаксина и ОДВ в стационарном состоянии составляет 1,3 ± 0,6 л/ч/кг и 0,4 ± 0,2 л/ч/кг соответственно.
Особые категории больных.
Возраст и пол
Возраст и пол пациента не оказывают существенного влияния на фармакокинетику венлафаксина и ОДВ.
Быстрые/медленные метаболизаторы CYP2D6
Плазменные концентрации венлафаксина у медленных метаболизаторов CYP2D6 выше, чем у быстрых метаболизаторов. Поскольку общая экспозиция (AUC) венлафаксина и ОДВ была схожа в обеих группах, нет необходимости в различных схемах дозирования для этих двух групп.
Пациенты с нарушением функции печени
У пациентов с поражением печени класса А по классификации Чайлда-Пью (слабое поражение печени) и класса B (умеренное поражение печени) период полувыведения венлафаксина и ОДВ удлинялся по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. Общий клиренс венлафаксина и ОДВ снижался. Отмечалась высокая степень межсубъектной вариабельности. Относительно пациентов с тяжелым поражением печени данные ограничены.
Пациенты с нарушением функции почек
У пациентов, находящихся на диализе, период полувыведения венлафаксина удлинялся примерно на 180%, а клиренс снижался примерно на 57% по сравнению с таковым у здоровых добровольцев. Для ОДВ отмечалось удлинение периода полувыведения примерно на 142% и снижение клиренса примерно на 56%. Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью и пациентам, находящимся на гемодиализе, необходима корректировка дозы.
Показания
- Лечение больших депрессивных эпизодов.
- Профилактика рецидивов больших депрессивных эпизодов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к венлафаксину или любому из компонентов препарата.
Сопутствующая терапия необратимыми ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) противопоказана из-за риска развития серотонинового синдрома, сопровождающегося такими симптомами как тревожное возбуждение, тремор, гипертермия. Лечение венлафаксином не следует начинать по крайней мере в течение 14 дней после прекращения приема необратимых ингибиторов МАО.
После прекращения приема венлафаксина терапию необратимыми ингибиторами МАО следует начинать не ранее чем через 7 дней.
Тяжелая степень артериальной гипертензии (АД 180/115 и выше до начала терапии).
Закрытоугольная глаукома.
Нарушение мочеиспускания в связи с недостаточным оттоком мочи (заболевание предстательной железы).
Тяжелая печеночная или почечная недостаточность.
Особенности применения
Риск суицида/суицидальные мысли или ухудшение клинического состояния
Депрессия характеризуется повышенным риском суицидальных мыслей, нанесением себе вреда и попытками самоубийства (суицидальные действия). Этот риск существует до достижения существенной ремиссии. Поскольку возможно улучшение состояния в первые несколько недель или в течение продолжительного времени после начала лечения, пациенты нуждаются в пристальном наблюдении для улучшения их состояния. Общий опыт лечения антидепрессантами показывает, что риск суицида может повышаться на ранних этапах выздоровления.
Другие психические нарушения, при которых назначают венлафаксин, могут также характеризоваться повышенным риском суицидальных действий. Кроме того, эти расстройства могут сопровождаться большим депрессивным расстройством, поэтому при лечении пациентов с другими психическими расстройствами следует соблюдать такие же меры безопасности, как и при лечении пациентов с большим депрессивным расстройством.
Пациенты, в анамнезе которых указаны суицидальные действия, а также пациенты с выраженной степенью суицидального мышления еще до начала лечения, имеют более высокий риск возникновения мыслей о самоубийстве или попыток самоубийства и должны находиться под пристальным контролем во время лечения.
Внимательное наблюдение за пациентами, особенно за теми, которые относятся к группе высокого риска, следует проводить вместе с медикаментозным лечением, особенно на ранней стадии лечения и после изменения дозы препарата. Пациенты и лица, осуществляющие уход за пациентами, должны быть предупреждены о необходимости выявлять развитие какого-либо клинического ухудшения, возникновения суицидального поведения или мыслей и необычных изменений в поведении, а также необходимости обращения за медицинской помощью сразу же в случае появления этих симптомов.
Мания/гипомания
У пациентов с расстройствами настроения, которые получают антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться мания или гипомания. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с биполярными расстройствами в семейном анамнезе.
Агрессия
У пациентов, получающих антидепрессанты, включая венлафаксин, может развиться агрессия. Об этом сообщалось в начале лечения, после изменения дозы и при прекращении лечения. Как и другие антидепрессанты, венлафаксин следует назначать с осторожностью пациентам с агрессией в анамнезе.
Акатизия/психомоторное возбуждение
Применение венлафаксина сопровождается развитием акатизии, которая субъективно характеризуется неприятным или тревожным беспокойством и потребностью частого передвижения, сопровождающегося неспособностью спокойно сидеть или стоять. Чаще это возникает в первые несколько недель лечения. Для пациентов, у которых развиваются такие симптомы, повышение дозы может нанести вред здоровью.
Серотониновый синдром
Как и при применении других серотонинергических средств, при лечении венлафаксином может возникнуть серотониновый синдром — потенциально опасное для жизни состояние или реакции, подобные нейролептическому злокачественному синдрому (НЗС), особенно при одновременном применении других серотонинергических средств (включая СИОЗС, СИОЗСН и триптаны) с препаратами, нарушающими метаболизм серотонина, такими как ингибиторы МАО, или с нейролептиками или другими антагонистами допамина.
Симптомы серотонинового синдрома могут включать изменения в психическом состоянии пациента (например, возбуждение, галлюцинации, кома), нестабильность вегетативной нервной системы (например, тахикардия, «лабильное» артериальное давление, гипертермия), отклонения со стороны нервно-мышечной системы (например, гиперрефлексия, отсутствие координации) и/или симптомы со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, диарея). Серотониновый синдром в наиболее тяжелой форме может напоминать НЗС, включающий гипертермию, ригидность мышц, нестабильность со стороны вегетативной нервной системы с возможными быстрыми колебаниями жизненных показателей организма и изменениями психического статуса.
Если сопутствующее лечение венлафаксином и другими препаратами, которые могут повлиять на серотонинергические и/или дофаминергические нейромедиаторные системы, клинически оправдано, то рекомендуется внимательное наблюдение за пациентами, особенно в начале лечения и при увеличении дозы.
Одновременное применение венлафаксина с предшественниками серотонина (такими как добавки триптофана) не рекомендуется.
Узкоугольная глаукома
Существуют сообщения о мидриазе в связи с применением венлафаксина. Поэтому рекомендуется, чтобы за пациентами с повышенным внутриглазным давлением или с риском развития острой узкоугольной глаукомы (закрытоугольной глаукомы) был установлен тщательный контроль.
Артериальное давление
Венлафаксин в зависимости от дозы может повышать артериальное давление. Были сообщения о появлении повышенного АД тяжелой степени, что требовало немедленного лечения.
Необходимо тщательно наблюдать за параметрами АД у всех пациентов и до начала лечения венлафаксином урегулировать ранее существующую артериальную гипертензию. Артериальное давление рекомендуется измерять периодически — в начале лечения и после повышения дозы. Рекомендуется быть осторожными в отношении пациентов, у которых основное заболевание могло быть вызвано повышением АД, например, у пациентов с нарушением сердечной функции.
Частота сердечных сокращений
Может возрастать частота сердечных сокращений, в особенности при применении больших доз. Пациентам, общее состояние которых может зависеть от частоты сердечных сокращений, следует соблюдать осторожность.
Заболевания сердца и риск аритмии
Применение венлафаксина не исследовали у пациентов, недавно перенесших инфаркт миокарда или страдающих декомпенсированной сердечной недостаточностью. Поэтому таким пациентам следует применять венлафаксин с осторожностью. Были сообщения о возникновении сердечной аритмии с летальным исходом.
Перед назначением венлафаксина пациентам с высоким риском тяжелой сердечной аритмии необходимо взвесить соотношение риск/польза.
Судороги
Во время терапии венлафаксином возможны судороги. Венлафаксин следует применять с осторожностью пациентам с судорогами в анамнезе. За такими пациентами следует установить пристальное наблюдение. При развитии судорог лечение препаратом следует прекратить.
Гипонатриемия
При применении венлафаксина может развиваться гипонатриемия и/или синдром недостаточной секреции антидиуретического гормона. Это чаще наблюдалось у пациентов при дегидратации или снижении объема крови. Пациенты пожилого возраста, больные, принимающие диуретики, и пациенты, у которых в других случаях происходит гиповолемия, имеют повышенный риск развития гипонатриемии.
Аномальные кровотечения
Лекарственные препараты, подавляющие обратный захват серотонина, могут приводить к снижению функции тромбоцитов. Риск кожных кровотечений и кровотечений из слизистой, включая желудочно-кишечные кровотечения, может быть повышен у пациентов, принимающих венлафаксин. Как и при применении других ингибиторов обратного захвата серотонина, венлафаксин следует с осторожностью применять пациентам, склонным к кровотечениям, включая пациентов, принимающих антикоагулянты или ингибиторы функции тромбоцитов.
СИОЗС/СИОЗСН увеличивают риск возникновения послеродовых кровотечений (см. разделы «Применение в период беременности или кормления грудью» и «Побочные реакции»).
Холестерин сыворотки крови
При продолжительном лечении венлафаксином необходимо измерять уровень холестерина в сыворотке крови.
Совместимое применение со средствами для снижения массы тела
Безопасность и эффективность применения венлафаксина в комбинации с лекарственными средствами для снижения массы тела, включая фентермин, не установлены. Не рекомендуется сопутствующее применение венлафаксина и средств снижения массы тела. Венлафаксин не показан для снижения массы тела ни в виде монотерапии, ни в сочетании с другими средствами.
Прекращение лечения
При прекращении лечения обычно возникают симптомы отмены, особенно при резком прекращении лечения.
Риск развития симптомов отмены может зависеть от нескольких факторов, включая длительность лечения и дозы, а также скорость снижения дозы. Головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (в том числе бессонницу и глубокий сон), возбуждение или беспокойство, тошнота и/или рвота, тремор и головные боли являются наиболее распространенными реакциями отмены, о которых сообщалось. В основном указанные симптомы являются легкими или умеренными; однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми. Симптомы обычно возникают в первые несколько дней после прекращения лечения, но зарегистрировано несколько случаев появления таких симптомов у пациентов, случайно пропустивших прием дозы препарата. Обычно эти симптомы исчезают без лечения в течение 2 недель, хотя у некоторых больных они могут присутствовать дольше (2–3 месяца и больше). Поэтому при прекращении лечения рекомендуется постепенно снижать дозу венлафаксина в течение нескольких недель или месяцев в зависимости от потребностей больного.
Сухость во рту
При лечении венлафаксином может возникать чувство сухости во рту. Это может увеличить риск кариеса, и пациентам следует напомнить о важности гигиены зубов.
Сахарный диабет
У пациентов с сахарным диабетом лечение СИОЗС или венлафаксином может влиять на гликемический контроль. Дозы инсулина и/или противодиабетических препаратов для перорального применения, возможно, придется корректировать.
Сексуальная дисфункция.
СИОЗС могут вызывать симптомы сексуальной дисфункции (см. раздел «Побочные реакции»). Сообщалось о длительной сексуальной дисфункции, при которой симптомы сохранялись, несмотря на прекращение приема СИОЗС.
Лактоза
Таблетки Венлафаксина-ЗН содержат лактозу. Пациентам с наследственной непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или мальабсорбцией глюкозы/галактозы не следует применять этот препарат.
Соединения натрия
Это лекарственное средство содержит крахмалгликолят натрия (тип А). Следует соблюдать осторожность при применении пациентам, которые соблюдают натрийконтролируемую диету.
Способ применения и дозы
Препарат применять перорально.
Таблетки венлафаксина с быстрым высвобождением рекомендуется принимать во время еды, желательно в одно и то же время.
Большие депрессивные эпизоды
Рекомендуемая начальная доза венлафаксина (таблетки с быстрым высвобождением) составляет 75 мг/сут; ее следует применять в 2 или 3 приема. Таблетки принимают во время еды. Пациентам, для которых начальная доза 75 мг/сут не эффективна, можно повысить ее до максимальной дозы 375 мг/сут. Повышение дозы следует производить с интервалом от 2 недель. В более тяжелых случаях дозу можно повышать с более частыми интервалами, но не менее 4 дней.
Из-за риска развития дозозависимых побочных реакций повышение дозы следует осуществлять только после оценки клинической картины. Необходимо соблюдать самую низкую эффективную дозу.
Лечение пациентов требует довольно продолжительного времени, обычно нескольких месяцев и более. Эффективность лечения следует регулярно переоценивать в зависимости от конкретного случая. Длительное лечение может также быть целесообразным и для профилактики рецидивов больших депрессивных эпизодов (БДЭ). В большинстве случаев рекомендованная доза, применяемая для профилактики рецидивов больших депрессивных эпизодов, равна дозе, применяемой для лечения обычного эпизода депрессии.
После ремиссии лечение антидепрессивными лекарственными средствами необходимо продолжать не менее 6 месяцев.
Применение пациентам пожилого возраста
Сам по себе возраст пациента не требует изменения дозы. Однако при лечении пациентов пожилого возраста следует соблюдать осторожность (например, в связи с возможностью нарушения функции почек, вероятностью изменения чувствительности и аффинности нейромедиаторов, что происходит с возрастом). В таком случае следует применять самую низкую эффективную дозу, а пациенты при повышении дозы должны находиться под пристальным медицинским наблюдением.
Применение пациентам с печеночной недостаточностью
Пациентам с легкой или умеренной степенью печеночной недостаточности рекомендуется снизить суточную дозу на 50%. Однако, учитывая межличностную вариабельность клиренса, предпочтительно к подбору дозы подходить индивидуально.
Данные по применению венлафаксина пациентам с тяжелой степенью печеночной недостаточности ограничены. Поэтому при лечении таких пациентов следует соблюдать осторожность и уменьшать суточную дозу более чем на 50%. Перед назначением препарата пациентам с тяжелой степенью печеночной недостаточности следует учесть ожидаемую пользу и возможный риск.
Применение пациентам с почечной недостаточностью
Хотя пациентам со скоростью клубочковой фильтрации 30–70 мл/мин коррекция дозы не требуется, в любом случае следует соблюдать осторожность. Пациентам, находящимся на гемодиализе, и пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин) рекомендуется снизить дозы на 50%. Учитывая межличностную вариабельность клиренса, у таких пациентов желательно к подбору дозы подходить индивидуально.
Синдром отмены после прекращения приема венлафаксина
Следует избегать резкого прекращения лечения венлафаксином. Поэтому после прекращения лечения рекомендуется постепенное снижение дозы в течение 1–2 нед, чтобы снизить риск развития синдрома отмены. Если после снижения дозы или приостановки лечения возникают симптомы непереносимости, следует рассмотреть возможность возврата к ранее назначенной дозе. В дальнейшем врач может продолжать снижать дозу, но медленнее.
Дети
Эффективность и безопасность венлафаксина для детей (до 18 лет) не установлены, поэтому препарат не следует применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Со стороны крови и лимфатической системы: экхимоз, желудочно-кишечное кровотечение, кровотечение из слизистых, удлинение времени кровотечения, тромбоцитопения, стойкие патологические изменения клеточного состава крови (включая агранулоцитоз, апластическую анемию, нейтропению, панцитопению).
Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, ангионевротический отек.
Со стороны эндокринной системы: повышение уровня пролактина в крови.
Со стороны метаболизма: повышение уровня сывороточного холестерина, уменьшение массы тела, увеличение массы тела, гипонатриемия, синдром нарушенной секреции антидиуретического гормона (SIADH), повышенный уровень пролактина.
Со стороны психики: необычные сновидения, снижение либидо, бессонница, нервная возбудимость, седативное действие, спутанность сознания, деперсонализация, апатия, галлюцинации, тревожное возбуждение, маниакальные реакции, делирий, суицидальные мысли и суицидальное поведение*.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, гипертонус мышц, тремор, парестезии, ступор, зевота, миоклонус, нарушение равновесия и координации, акатизия, судороги, нейролептический злокачественный синдром (НЗС), серотонинергический синдром, экстрапирамидные реакции (включая дистонию и дискинезию), поздняя дискинезия, агрессия, обморок.
Со стороны органов зрения: нарушение аккомодации, мидриаз, нарушение зрения, закрытоугольная глаукома.
Со стороны органов слуха и равновесия: звон в ушах, вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: учащенное сердцебиение, тахикардия, удлинение интервала QT, мерцание желудочков, желудочковая тахикардия (включая torsades de pointes), артериальная гипертензия, вазодилатация (преимущественно ощущение жара/приливы), ортостатическая гипотензия, синкопе, артериальная гипотензия, ощущение сердцебиения, постуральная гипотензия, фибрилляция желудочков.
Со стороны дыхательной системы: зевота, легочная эозинофилия.
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, сухость во рту, снижение аппетита (анорексия), запор, рвота, нарушение вкуса, бруксизм, диарея, панкреатит.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: гепатит, отклонение от нормы показателей функции печени.
Со стороны кожи и ее производных: интенсивное потоотделение (включая ночное потение), сыпь, алопеция, мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, зуд, крапивница, реакции светочувствительности.
Со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани: рабдомиолиз.
Со стороны мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания (преимущественно затруднения), поллакурия, задержка мочи, недержание мочи.
Со стороны половой системы и молочных желез: патологическая эякуляция/оргазм у мужчин, отсутствие оргазма, эректильная дисфункция (импотенция), нарушения менструального цикла, связанные с увеличением нерегулярных кровотечений (например, меноррагия, метрорагия), патологический оргазм у женщин; послеродовые кровотечения**.
Общие нарушения: астения (усталость), лихорадка, озноб.
* О случаях суицидальных мыслей и суицидального поведения сообщали во время терапии венлафаксином или сразу после прекращения терапии.
** Это проявление зарегистрировано для терапевтического класса СИОЗС/СИОЗСН (см. разделы «Особенности применения» и «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Прекращение лечения венлафаксином (особенно внезапное) обычно приводит к синдрому отмены. Чаще при резком прекращении лечения венлафаксином наблюдались такие побочные реакции как головокружение, сенсорные нарушения (включая парестезии), нарушения сна (включая бессонницу и глубокий сон), тревожное возбуждение или страх, тошнота и/или рвота, тремор, головная боль и гриппоподобный синдром. Обычно эти реакции слабые или умеренные и проходят самостоятельно, однако у некоторых пациентов они могут быть тяжелыми и/или длительными. Поэтому рекомендуется прекращать лечение венлафаксином, постепенно снижая дозу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере. По 3 или 5 блистеров в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Харьковское фармацевтическое предприятие «Здоровье народа».