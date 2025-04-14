Венлафаксин-ЗН (Venlafaxin-ZN)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
573,90
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
601,00
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 126/128
3.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн