Венлафаксин-ЗН (Venlafaxin-ZN)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
708,60
Экономия при брони: -66,41 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
610,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
610,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
610,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
610,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
572,90
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
407,47
Экономия при брони: -30,68 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
610,90
Экономия при брони: -46,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
601,00
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
573,90
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
601,00
Экономия при брони: -36,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн