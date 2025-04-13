Венлафаксин-ЗН (Venlafaxin-ZN)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,20
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 1 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Венлафаксин-ЗН таблетки 75 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
611,10 грн