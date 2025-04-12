ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА (ВИТАМИН В12-ДАРНИЦА) (CYANOCOBALAMINUM-DARNITSA (VITAMINUM B12-DARNITSA))
ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА инструкция по применению
Состав
Цианокобаламин - 0,2 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Витамин В12 (цианокобаламин) оказывает метаболическое, гемопоэтическое действие. В организме (преимущественно в печени) превращается в коферментную форму — аденозилкобаламин, или кобамамид, являющийся активной формой витамина В12. Кобамамид входит в состав многочисленных ферментов, в том числе в состав редуктазы, восстанавливающей фолиевую кислоту в тетрагидрофолиевую. Обладает высокой биологической активностью. Кобамамид участвует в переносе метильных и других одноуглеродных фрагментов, поэтому он необходим для образования дезоксирибозы и ДНК, креатина, метионина — донора метильных групп, в синтезе липотропного фактора — холина, для превращения метилмалоновой кислоты в янтарную, входящую в состав миелина, для утилизации пропионовой кислоты. Кобамамид необходим для нормального кроветворения, так как способствует созреванию эритроцитов. Участвует в синтезе и накоплении в эритроцитах соединений, содержащих сульфгидрильные группы, что увеличивает их толерантность к гемолизу. Активирует систему свертывания крови, в высоких дозах обусловливает повышение тромбопластической активности и активности протромбина. Снижает уровень ХС в крови. Положительно влияет на функцию печени и нервной системы. Повышает способность тканей к регенерации.
Фармакокинетика. При парентеральном применении витамин В12 быстро поступает в системный кровоток. В крови связывается с транскобаламином I и II, который транспортирует его в ткани. Депонируется в печени. Связь с белками плазмы крови — 90%. Время достижения максимальной концентрации (Тmax) после п/к или в/м введения составляет около 1 ч. Из печени выделяется с желчью в кишечник и снова всасывается в кровь. T½ из печени — 500 дней. Выводится при нормальной функции почек: 7–10% — почками, около 50% — с калом; при сниженной функции почек: 0–7% — почками, 70–100% — с калом. Проникает через плацентарный барьер.
Показания ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА
лечение злокачественных, постгеморрагических и железодефицитных анемий, апластических анемий у детей, анемий алиментарного характера, вызванных токсическими веществами и лекарственными средствами, связанных с дефицитом витамина B12, независимо от причины дефицита (резекция желудка, глистные инвазии, нарушение процесса всасывания в кишечнике, беременность). Полиневриты, невралгии тройничного нерва, радикулит, каузалгии, мигрень, диабетические невриты, боковой амиотрофический склероз, детский церебральный паралич, болезнь Дауна, алкогольный делирий. Применять при дистрофии у детей, после перенесенных инфекционных заболеваний, при спру (вместе с фолиевой кислотой), заболеваниях печени (гепатиты, цирроз, болезнь Боткина), лучевой болезни, псориазе, герпетиформном дерматите, нейродермитах, фотодерматозах.
Применение ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА
препарат применять п/к, в/м, в/в, а при боковом фуникулярном миелозе и амиотрофическом склерозе также интралюмбально.
Взрослые
При В12-дефицитных анемиях препарат применять в дозах 100–200 мкг (0,1–0,2 мг) через день до достижения ремиссии.
При появлении симптомов фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с повреждением нервной системы цианокобаламин применять в разовой дозе 400–500 мкг (0,4–0,5 мг) и более. В течение 1-й недели вводить ежедневно, а затем с интервалами 5–7 дней (одновременно назначать фолиевую кислоту). В тяжелых случаях вводить в спинномозговой канал, начиная с разовой дозы 15–30 мкг, при каждой последующей инъекции дозу повышать (50; 100; 150; 200 мкг). Интралюмбальные инъекции делать каждые 3 дня, всего на курс необходимо 8–10 инъекций. В период ремиссии при отсутствии явлений фуникулярного миелоза для поддерживающей терапии назначать по 100 мкг 2 раза в месяц, при наличии неврологических симптомов — по 200–400 мкг 2–4 раза в течение месяца.
При боковом амиотрофическом склерозе, энцефаломиелите, неврологических заболеваниях с болевым синдромом препарат вводить в возрастающих дозах от 200 до 500 мкг на инъекцию (при улучшении — 100 мкг/сут). Курс лечения — 14 дней.
При травмах периферических нервов назначать 200–400 мкг 1 раз в 2 дня в течение 40–45 дней.
При гепатитах и циррозе печени назначать по 15–30 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.
При диабетической нейропатии, спру, лучевой болезни вводить 60–100 мкг ежедневно в течение 20–30 дней.
При дефиците витамина В12 для лечения — в/м и в/в по 1 мг каждый день в течение 1–2 нед, поддерживающая доза — 1–2 мг в/м или в/в от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Продолжительность лечения цианокобаламином и проведение повторных курсов зависят от течения заболевания и эффективности лечения.
Дети
Вводить только п/к.
При постгеморрагических и железодефицитных анемиях назначать по 30–100 мкг 2–3 раза в неделю.
При апластической анемии у детей вводить по 100 мкг до наступления клинико-гематологического улучшения.
При анемиях алиментарного характера в детском возрасте назначать по 30 мкг в течение 15 дней.
При дистрофиях у детей раннего возраста, болезни Дауна и детском церебральном параличе назначать по 15–30 мкг через день.
При гепатитах и циррозе печени детям назначать по 15–30 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Эритремии, эритроцитоз. Новообразования, за исключением случаев, сопровождающихся мегалобластной анемией и дефицитом витамина B12. Острые тромбоэмболические заболевания. Стенокардия напряжения высокого функционального класса.
Побочные эффекты
со стороны крови: гиперкоагуляция.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, боль в области сердца.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, нервное возбуждение.
Со стороны обмена веществ: акне, буллезная сыпь, тошнота, повышенное потоотделение, нарушение пуринового обмена.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные проявления, в том числе гиперемию, крапивницу, сыпь, зуд, дерматит, отеки, в частности отек Квинке; нарушение дыхания, в том числе приступ удушья, анафилактический шок, анафилактоидные реакции.
Со стороны ЖКТ: размягчение каловых масс.
Общие нарушения: недомогание, лихорадка.
Местные реакции, включая гиперемию, зуд, боль, отек, уплотнение и некроз в месте инъекции.
Особые указания
в период лечения необходимо контролировать показатели периферической крови: на 5–8-й день терапии определять содержание ретикулоцитов, концентрацию железа. Количество эритроцитов, гемоглобина и цветной показатель необходимо контролировать в течение 1 мес 1–2 раза в неделю, а далее — 2–4 раза в месяц. Ремиссия достигается при увеличении количества эритроцитов до 4 000 000–4 500 000/мкл, при достижении нормальных размеров эритроцитов, исчезновении анизо- и пойкилоцитоза, нормализации содержания ретикулоцитов после ретикулоцитарного криза. После достижения гематологической ремиссии контроль периферической крови проводить не реже 1 раза в 4–6 мес.
При тенденции развития лейко- и эритроцитоза дозу препарата необходимо снизить или временно приостановить лечение.
Нельзя применять цианокобаламин с препаратами, повышающими свертываемость крови.
У лиц со склонностью к тромбообразованию и больных стенокардией в процессе лечения необходимо соблюдать осторожность и контролировать свертываемость крови.
Применение в период беременности и кормления грудью. С осторожностью, под наблюдением врача применять в период беременности (существуют отдельные данные о тератогенном действии витамина В12 в высоких дозах) и кормления грудью, учитывая соотношение польза/риск.
Дети. Лекарственную форму в дозировке 0,5 мг/мл не применять у детей в возрасте до 3 лет.
Водить только п/к.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения необходимо воздерживаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций.
Взаимодействия
аминогликозиды, салицилаты, противоэпилептические препараты, колхицин, препараты калия снижают абсорбцию препарата, влияют на его кинетику.
При одновременном применении с канамицином, неомицином, полимиксинами, тетрациклинами всасывание цианокобаламина уменьшается.
Фармацевтически несовместим с аскорбиновой кислотой, солями тяжелых металлов (инактивация цианокобаламина), тиамина бромидом, пиридоксином, рибофлавином (ион кобальта, содержащийся в молекуле цианокобаламина, разрушает другие витамины).
Тиамин — повышается риск развития аллергических реакций, вызванных тиамином.
Хлорамфеникол — снижает гемопоэтический ответ на препарат.
Цитамен — при одновременном применении снижается эффект цитамена.
Пероральные контрацептивы — снижают концентрацию цианокобаламина в крови.
Передозировка
симптомы: отек легких, застойная сердечная недостаточность, тромбоз периферических сосудов.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.