препарат применять п/к, в/м, в/в, а при боковом фуникулярном миелозе и амиотрофическом склерозе также интралюмбально.

Взрослые

При В 12 -дефицитных анемиях препарат применять в дозах 100–200 мкг (0,1–0,2 мг) через день до достижения ремиссии.

При появлении симптомов фуникулярного миелоза и при макроцитарных анемиях с повреждением нервной системы цианокобаламин применять в разовой дозе 400–500 мкг (0,4–0,5 мг) и более. В течение 1-й недели вводить ежедневно, а затем с интервалами 5–7 дней (одновременно назначать фолиевую кислоту). В тяжелых случаях вводить в спинномозговой канал, начиная с разовой дозы 15–30 мкг, при каждой последующей инъекции дозу повышать (50; 100; 150; 200 мкг). Интралюмбальные инъекции делать каждые 3 дня, всего на курс необходимо 8–10 инъекций. В период ремиссии при отсутствии явлений фуникулярного миелоза для поддерживающей терапии назначать по 100 мкг 2 раза в месяц, при наличии неврологических симптомов — по 200–400 мкг 2–4 раза в течение месяца.

При боковом амиотрофическом склерозе, энцефаломиелите, неврологических заболеваниях с болевым синдромом препарат вводить в возрастающих дозах от 200 до 500 мкг на инъекцию (при улучшении — 100 мкг/сут). Курс лечения — 14 дней.

При травмах периферических нервов назначать 200–400 мкг 1 раз в 2 дня в течение 40–45 дней.

При гепатитах и циррозе печени назначать по 15–30 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.

При диабетической нейропатии, спру, лучевой болезни вводить 60–100 мкг ежедневно в течение 20–30 дней.

При дефиците витамина В 12 для лечения — в/м и в/в по 1 мг каждый день в течение 1–2 нед, поддерживающая доза — 1–2 мг в/м или в/в от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Продолжительность лечения цианокобаламином и проведение повторных курсов зависят от течения заболевания и эффективности лечения.

Дети

Вводить только п/к.

При постгеморрагических и железодефицитных анемиях назначать по 30–100 мкг 2–3 раза в неделю.

При апластической анемии у детей вводить по 100 мкг до наступления клинико-гематологического улучшения.

При анемиях алиментарного характера в детском возрасте назначать по 30 мкг в течение 15 дней.

При дистрофиях у детей раннего возраста, болезни Дауна и детском церебральном параличе назначать по 15–30 мкг через день.

При гепатитах и циррозе печени детям назначать по 15–30 мкг/сут или по 100 мкг через день в течение 25–40 дней.