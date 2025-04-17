ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА (ВИТАМИН В12-ДАРНИЦА) (CYANOCOBALAMINUM-DARNITSA (VITAMINUM B12-DARNITSA))
Винница (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
109,43
Экономия при брони: -14,26 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
116,76
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
112,82
Экономия при брони: -13,10 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,67
Экономия при брони: -14,95 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,40
Экономия при брони: -3,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
113,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
105,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
113,50
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
110,47
Экономия при брони: -15,30 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
117,87
Экономия при брони: -14,15 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,38
Экономия при брони: -16,21 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,84
Экономия при брони: -15,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
105,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
108,65
Экономия при брони: -10,32 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
92,74
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
116,66
Экономия при брони: -19,15 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
109,34
Экономия при брони: -11,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
106,90
Экономия при брони: -2,80 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
11,35
Экономия при брони: -0,18 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,97
Экономия при брони: -21,51 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
111,50
Экономия при брони: -13,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
115,38
Экономия при брони: -10,81 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
22,70
Экономия при брони: -0,36 грн