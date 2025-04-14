ЦИАНОКОБАЛАМИН-ДАРНИЦА (ВИТАМИН В12-ДАРНИЦА) (CYANOCOBALAMINUM-DARNITSA (VITAMINUM B12-DARNITSA))
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 332 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,97
Экономия при брони: -9,78 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
115,20
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
118,70
Экономия при брони: -11,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
34,41
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
107,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.2 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Цианокобаламин-Дарница (витамин В12-Дарница) раствор для инъекций 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
116,84
Экономия при брони: -13,08 грн