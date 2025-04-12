Этанол

Спиртол (Spirtol)

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Спиртол
Спиртол
Раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
от 36,48 грн
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Спиртол
Спиртол
Раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
от 54,70 грн
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Инструкция указана для Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1

Спиртол инструкция по применению

Инструкция указана для Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1

Состав

действующее вещество: этанол; не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и вода.

Лекарственная форма

Раствор для наружного применения.

Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.

Фармакотерапевтическая группа

Антисептические и дезинфицирующие средства.

Код АТС D08A X08.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.

Фармакокинетика.

При местном применении не всасывается через кожу.

Показания

Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Для хирургической обработки рук хирургов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Способ применения и дозы

Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.

Дети

Применяют по назначению врача.

Побочные реакции

При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

84500, Украина, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.

Заявитель

ЧАО «ФИТОФАРМ».

Местонахождение заявителя

Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.

Характеристики
Производитель
Фитофарм
Форма выпуска
Раствор для наружного применения
Условия продажи
По рецепту
Дозировка
70 %
Объем
100 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/12877/01/02 от 06.04.2020
Международное название