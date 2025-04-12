Спиртол (Spirtol)
Спиртол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: этанол; не менее 69,3% об/об и не более 70,7% об/об этанола и вода.
Лекарственная форма
Раствор для наружного применения.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная, летучая, легковоспламеняющаяся жидкость. Гигроскопична.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства.
Код АТС D08A X08.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
При наружном применении оказывает антисептическое, дезинфицирующее, местнораздражающее действие. Этанол коагулирует белки, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов.
Фармакокинетика.
При местном применении не всасывается через кожу.
Показания
Фурункулы, панариции, инфильтраты, маститы на начальных стадиях. Для обтирания и компрессов. Для хирургической обработки рук хирургов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность. Нельзя применять при острых воспалительных процессах кожи.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При наружном применении этанола результаты взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.
Способ применения и дозы
Наружно — для обтираний, компрессов, дезинфекции кожи, в том числе рук. Для компрессов, обтираний (с целью предотвращения ожога) этанол следует развести водой в соотношении 1:1.
Дети
Применяют по назначению врача.
Побочные реакции
При местном применении возможно раздражение кожи или слизистых оболочек. В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Препарат нельзя применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С, вдали от огня.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
84500, Украина, Донецкая обл., г. Бахмут, ул. Сибирцева, 2.
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.