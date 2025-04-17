Винница (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Винница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Князей Кориатовичей, 181-А
3.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Техмедсервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зерова Николая, 29
1.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 34
53.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/4
110.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
55,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Огиенко Ивана, 1/34
112.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
114.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
51,38
Экономия при брони: -1,54 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
118.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, просп. Независимости, 62-Б
135.1 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Шевченко Тараса, 40/1
139.9 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
167.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
169.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Образования, 17
185.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чайки, ул. Лобановского, 28
185.8 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
187.0 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
190.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
194.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
198.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм