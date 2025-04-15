Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
55,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
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Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
64.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
76,03
Экономия при брони: -2,28 грн
Бажаемо здоровья
Долина, пл. Сечевых Стрельцов, 1
95.9 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Нововолынск, бульв. Шевченко Тараса, 11
99.1 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 26
113.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека
Тернополь, ул. Леси Украинки, 12/76
120.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Луцк, просп. Соборности, 22
140.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Мукачево, перек. Духновича Александра / Новака Андрея, 30/2
181.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Городок, ул. Шевченко Тараса, 40/1
198.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Хмельницкий, ул. Пулюя Ивана, 7
217.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Хмельницкий, ул. Панаса Мирного, 28/4
219.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека бам
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
219.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека24
Черновцы, ул. Главная, 200
225.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, ул. Авиаторов, 28
227.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 34
284.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Сокиряны, ул. Центральная, 20-А
291.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
315.8 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм