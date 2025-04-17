Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Остер, ул. Независимости, 25
67.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 39-В
122.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Иорданская, 17-А
123.8 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Рогозовская, 6
124.0 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Подорожник
Прилуки, ул. Киевская, 307
126.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, бульв. Шамо Игоря, 19
126.9 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека копейка
Киев, ул. Вересневая, 24
127.0 км
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
64,74
Экономия при брони: -4,14 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Липковского Василия, 40
131.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Аптека24
Киев, ул. Ефремова Академика, 3
132.3 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Спиртол раствор для наружного применения 96 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Березань, ул. Шевченкив шлях, 140-А
132.5 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Бородянка, ул. Центральная, 363-Г
134.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Чайки, ул. Лобановского, 28
136.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Вишневое, ул. Образования, 17
139.6 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 135
159.7 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 31
161.8 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм
Бажаемо здоровья
Белая Церковь, просп. Независимости, 62-Б
206.4 км
Спиртол раствор для наружного применения 70 % флакон 100 мл №1
Фитофарм