Нифурозид-Здоровье (Nifurozid-Zdorovye)
Нифурозид-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующее вещество: nifuroxazidе;
1 капсула содержит нифуроксазид 100 мг или 200 мг;
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, целлюлоза микрокристаллическая, сахароза, магния стеарат;
оболочка капсулы 100 мг содержит: хинолиновый желтый (Е 104), эритрозин (Е 127), диоксид титана (Е 171), желатин;
оболочка капсулы 200 мг содержит: титана диоксид (Е 171), железо оксид красный (Е 172), железо оксид желтый (Е 172), желатин.
Лекарственная форма
Капсулы.
Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы (капсулы по 100 мг — желтого цвета; капсулы по 200 мг — карамельного цвета). Содержимое капсул — смесь, содержащая гранулы и порошок желтого цвета. Допускается наличие агломератов частиц. На капсулу допускается наносить товарный знак компании.
Фармакотерапевтическая группа
Противомикробные средства, применяемые для лечения кишечных инфекций. Нифуроксазид. Код ATС A07A X03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Нифуроксазид является противомикробным препаратом, производным нитрофурана. Механизм действия не полностью выяснен. Антимикробные и противопаразитарные свойства нифуроксазида возможно обусловлены наличием аминогруппы. Локальная активность и отсутствие проникновения в органы и ткани организма обуславливает уникальность нифуроксазида по сравнению с другими производными нитрофурана, поскольку отсутствует системное действие этого антидиарейного препарата. Эффективен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий: Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, E. coli, Salmonellae, Shigellae.
Фармакокинетика.
Нифуроксазид после перорального применения практически не абсорбируется в желудочно-кишечном тракте и не попадает в органы и ткани, более 99% применяемого препарата остается в кишечнике. Биотрансформация нифуроксазида происходит в кишечнике, около 20% препарата экскретируется в неизмененном виде. Нифуроксазид и его метаболиты выводятся с калом. Скорость выведения препарата зависит от количества принимаемого лекарственного средства и моторики желудочно-кишечного тракта. В целом вывод нифуроксазида медленный — он остается в желудочно-кишечном тракте в течение длительного времени.
В терапевтических дозах нифуроксазид практически не подавляет нормальную микрофлору кишечника, не влечет за собой появление устойчивых микробных форм, а также развитие перекрестной стойкости бактерий к другим антибактериальным препаратам. Лечебный эффект достигается с первых часов терапии.
Показания
Острая диарея инфекционной этиологии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к нифуроксазиду, другим производным 5-нитрофурана или другим компонентам препарата.
Особенности применения
Лечение нифуроксазидом не исключает диетического режима и регидратации. Если диарея не прекращается после 3-х суток лечения, необходимо пересмотреть дозу и принять решение о регидратации. При необходимости применять сопутствующую регидратационную терапию в зависимости от возраста и состояния пациента и интенсивности диареи.
В случае назначения пероральной или внутривенной регидратации необходимо соблюдать инструкции по разведению и применению предназначенных для этого растворов. Если нет необходимости в такой регидратации, необходимо обеспечить компенсацию потери жидкости употреблением большого количества напитков, содержащих соль и сахар (учитывая, что средняя суточная потребность — 2 литра воды).
Следует учитывать рекомендации диетического режима во время диареи: избегать употребления свежих овощей и фруктов, острой пищи, замороженных продуктов и напитков. Следует отдать предпочтение рису. Решения об употреблении молочных продуктов принимают в зависимости от конкретного случая.
Если диарея сопровождается клиническими проявлениями, указывающими на агрессивные явления (ухудшение общего состояния, лихорадка, симптомы интоксикации), препарат следует назначать вместе с антибактериальными препаратами для лечения кишечных инфекций, поскольку препарат не всасывается в кишечнике и не поступает в системное кровообращение. Препарат не назначать как монотерапию для лечения кишечных инфекций, осложненных септицемией.
В ходе лечения употребление алкоголя строго запрещено в связи с риском развития дисульфирамоподобной реакции, которая проявляется обострением диареи, рвотой, болью в животе, ощущением жара на лице и верхней части туловища, гиперемией, шумом в ушах, затруднением дыхания, тахикардией.
Если у пациента установлена непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь независимо от приема пищи.
Взрослые и дети в возрасте старше 15 лет: по 200 мг (по 2 капсулы по 100 мг или по 1 капсуле по 200 мг) 4 раза в сутки. Максимальная суточная доза нифуроксазида — 800 мг.
Дети в возрасте старше 6 лет: по 2 капсулы по 100 мг 3–4 раза в сутки. Суточная доза нифуроксазида — 600–800 мг.
Продолжительность лечения — не более 7 суток.
Дети
Нифурозид-Здоровье 100 мг применять детям в возрасте старше 6 лет.
Для лечения детей в возрасте младше 6 лет назначать Нифурозид-Здоровье, суспензию.
Нифурозид-Здоровье 200 мг применять детям в возрасте старше 15 лет.
Побочные реакции
Возможно возникновение временных болей в животе, тошноты, рвоты, усиления диареи. Возможны аллергические реакции, включая зуд, кожную сыпь, крапивницу, отек Квинке, анафилактический шок. Возникновение аллергической реакции требует отмены препарата. В дальнейшем больному необходимо избегать приема нифуроксазида и других производных нитрофурана.
Срок годности
2 года — для дозировки 100 мг, 3 года — для дозировки 200 мг.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Капсулы №10 (10×1), №20 (10×2) в блистерах в коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».