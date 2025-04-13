Нифурозид-Здоровье (Nifurozid-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 244 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье