Нифурозид-Здоровье (Nifurozid-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
137,00 грн
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
141,40 грн