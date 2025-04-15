Нифурозид-Здоровье (Nifurozid-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нифурозид-Здоровье капсулы 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
128,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Нифурозид-Здоровье суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон полимерный 100 мл №1
Корпорация Здоровье
134,70
Экономия при брони: -13,10 грн