Фармакодинамика.

Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е — раствор для обеспечения организма аминокислотами и электролитами в рамках режима парентерального питания.

Целью парентерального питания является обеспечение организма всеми питательными веществами, необходимыми для его роста, поддержания и регенерации тканей.

Аминокислоты имеют особое значение, поскольку они являются незаменимыми структурными элементами для синтеза протеинов. После введения аминокислоты смешиваются с собственными аминокислотами организма. Экзогенные и эндогенные аминокислоты играют роль структурных элементов для синтеза функциональных и структурных белков.

Во избежание неправильного усвоения аминокислот и одновременного обеспечения процессов, требующих энергии, необходимо дополнительное введение источников энергии (углеводы/жиры).

Фармакокинетика.

Поскольку компоненты Аминоплазмаля Б. Браун 10% Е вводятся в организм внутривенно, их биодоступность составляет 100%.

Состав Аминоплазмаля Б. Браун 10% Е базируется на результатах клинических исследований свойств аминокислот, вводимых внутривенно. Раствор имеет такой состав, что при введении происходит равномерное возрастание концентрации всех аминокислот в плазме крови человека. Поэтому естественное соотношение аминокислот плазмы крови друг к другу, то есть аминокислотный гомеостаз, сохраняется даже во время вливания Аминоплазмаля Б. Браун 10% Е.

Аминокислоты, не использованные для синтеза протеинов, метаболизируется в организме следующим образом. Путем трансаминирования аминогруппа отделяется от углеродного скелета. Углеродный скелет сразу окисляется до СО2 или используется печенью как субстрат для глюконеогенеза. Аминогруппа также метаболизируется в печени до мочевины.