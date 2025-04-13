Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е (Aminoplasmal B. Braun 10% E)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3246,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3532,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3589,40 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4008,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4397,70
Экономия при брони: -308,25 грн
4089,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3322,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3714,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 39 мин
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4027,80 грн