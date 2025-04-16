Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е (Aminoplasmal B. Braun 10% E)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 106 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
1959,18
Экономия при брони: -103,51 грн
1855,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3928,38
Экономия при брони: -227,97 грн
3700,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3870,99
Экономия при брони: -209,39 грн
3661,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4115,90 грн