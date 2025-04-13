Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е (Aminoplasmal B. Braun 10% E)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3605,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3741,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3107,84
Экономия при брони: -138,76 грн
2969,08 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 7 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3591,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3398,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4098,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
702,85
Экономия при брони: -44,16 грн