Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е (Aminoplasmal B. Braun 10% E)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3849,00
Экономия при брони: -0,40 грн
3848,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3853,90
Экономия при брони: -5,30 грн
3848,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3856,00 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
3470,22 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 6
2.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4039,90 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Аминоплазмаль Б. Браун 10% Е раствор для инфузий флакон 500 мл №10
B. Braun
4059,50 грн