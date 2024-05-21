NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ (NATURINO) (211130) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 31,08 грн
Без рецепта
Форма выпуска
Пастилки
Вес
33.6 г
Диетические добавки
NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ инструкция по применению
Характеристика
может быть использована в рационах диетического питания, назначенных врачом, как дополнительный источник витаминов. Рекомендовано использование полноценного рациона питания с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов.
Рекомендации по употреблению
взрослым рассасывать не более 8 пастилок в сутки,
детям в возрасте 3–4 лет — по 1 пастилке в сутки,
детям в возрасте 4–6 лет — по 2 пастилки в сутки,
детям в возрасте старше 7 лет — по 3 пастилки в сутки.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не является лекарственным средством.
Предостережение при употреблении: повышенная чувствительность к компонентам продукта, не рекомендовано больным сахарным диабетом.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.