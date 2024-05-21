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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ (NATURINO) (211130) - инструкция по применению Диетические добавки

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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ (NATURINO)
Цена в городе Киев
от 31,08 грн
Без рецепта
1 шт от 31,08 грн 1 шт от 31,08 грн 1 шт от 31,08 грн 1 шт от 31,08 грн 1 шт от 34,28 грн 1 шт от 41,21 грн 1 шт от 39,40 грн
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В наличии в 267 аптеках
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Форма выпуска
Пастилки
Вес
33.6 г
Диетические добавки
2.2. Диетические добавки — источники витаминных комплексов

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ инструкция по применению

Характеристика

может быть использована в рационах диетического питания, назначенных врачом, как дополнительный источник витаминов. Рекомендовано использование полноценного рациона питания с достаточным содержанием белков, жиров и углеводов.

Рекомендации по употреблению

взрослым рассасывать не более 8 пастилок в сутки,
детям в возрасте 3–4 лет — по 1 пастилке в сутки,
детям в возрасте 4–6 лет — по 2 пастилки в сутки,
детям в возрасте старше 7 лет — по 3 пастилки в сутки.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не является лекарственным средством.
Предостережение при употреблении: повышенная чувствительность к компонентам продукта, не рекомендовано больным сахарным диабетом.

Условия хранения

в сухом месте при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ
NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г клубника, №1
от 31,08 грн
В наличии в 267 аптеках
Цены в аптеках
NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ
NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г клубника, №1
от 31,08 грн
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