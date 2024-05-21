взрослым рассасывать не более 8 пастилок в сутки,

детям в возрасте 3–4 лет — по 1 пастилке в сутки,

детям в возрасте 4–6 лет — по 2 пастилки в сутки,

детям в возрасте старше 7 лет — по 3 пастилки в сутки.

Перед употреблением рекомендуется консультация врача. Не является лекарственным средством.

Предостережение при употреблении: повышенная чувствительность к компонентам продукта, не рекомендовано больным сахарным диабетом.