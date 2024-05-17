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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г фрукты, №1 - Запорожье (111368) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (12)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (5)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (6)
44,91
Экономия: -5,35 грн
39,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (9)
31,50 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 228
Всего: упаковка (2)
54,00
Экономия: -16,00 грн
38,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (16)
56,90
Экономия: -16,90 грн
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (7)
31,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (4)
47,70
Экономия: -7,73 грн
39,97 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:45
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (10)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (17)
54,00
Экономия: -16,00 грн
38,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
43,07
Экономия: -3,46 грн
39,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сытова, 4-А
Всего: упаковка (6)
48,10
Экономия: -5,70 грн
42,40 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (3)
31,64 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (12)
45,45
Экономия: -5,73 грн
39,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 16
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (3)
31,64 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (3)
31,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (3)
47,56
Экономия: -8,01 грн
39,55 грн