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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г клубника, №1 - Запорожье (111365) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (4)
47,00
Экономия: -8,00 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (6)
42,59
Экономия: -5,87 грн
36,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (7)
44,91
Экономия: -2,91 грн
42,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (10)
32,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (8)
38,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (10)
42,41
Экономия: -1,81 грн
40,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (9)
51,00
Экономия: -12,00 грн
39,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (12)
38,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (3)
42,92
Экономия: -4,11 грн
38,81 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (8)
31,08 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
31,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (1)
45,12
Экономия: -2,52 грн
42,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
47,00
Экономия: -8,00 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (10)
45,13
Экономия: -2,67 грн
42,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (7)
31,62 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (11)
38,14 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 45 мин
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (9)
47,90
Экономия: -5,80 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (11)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 45 мин
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (4)
42,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (2)
47,56
Экономия: -11,17 грн
36,39 грн