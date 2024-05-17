Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминных комплексовNATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМЦены в аптеках

NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г малина, №1 - Запорожье (111366) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
37,84 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (11)
38,14 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (10)
49,00
Экономия: -11,00 грн
38,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (10)
37,69 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (2)
31,08 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 5
Всего: упаковка (10)
31,22 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (2)
31,93 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Синельниково, ул. Мира, 26
Всего: упаковка (9)
31,64 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Синельниково, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (13)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
53,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 23
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (2)
47,30
Экономия: -7,30 грн
40,00 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
38,40 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (9)
37,69 грн
Аптека нц
Подробнее
Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
45,76
Экономия: -3,43 грн
42,33 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (14)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн