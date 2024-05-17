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NATURINO ПАСТИЛКИ С ВИТАМИНАМИ И НАТУРАЛЬНЫМ СОКОМ пастилки 33.6 г черная смородина, №1 - Запорожье (111369) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (5)
31,50 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (11)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 45 мин
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (5)
31,64 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Истомина, 4
Всего: упаковка (3)
31,64 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 45 мин
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (9)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Роторная, 21
Всего: упаковка (12)
42,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется через 45 мин
Илларионово, пл. Привокзальная, 1
Всего: упаковка (14)
48,50
Экономия: -6,40 грн
42,10 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
53,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (8)
47,50
Экономия: -5,40 грн
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (9)
42,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 86-Д
Всего: упаковка (8)
57,30
Экономия: -15,20 грн
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (12)
47,50
Экономия: -5,10 грн
42,40 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
38,60 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 45 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (2)
31,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Вернадского, 17
Всего: упаковка (12)
57,30
Экономия: -14,90 грн
42,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется через 45 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
45,76
Экономия: -3,43 грн
42,33 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (6)
42,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (12)
48,90
Экономия: -5,80 грн
43,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (8)
42,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (11)
56,50
Экономия: -14,10 грн
42,40 грн