Ницеромакс (Niceromax)
Ницеромакс инструкция по применению
Состав
действующее вещество: nicergoline;
1 флакон содержит 4 мг ницерголина;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, кислота винная.
Лекарственная форма
Лиофилизат для раствора для инъекций.
Основные физико-химические свойства: лиофилизированная белая пористая масса или порошок белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Периферические вазодилататоры. Алкалоиды спорыньи.
Код АТХ С04А Е02.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ницерголин является производным эрголина с альфа-1-адренергической блокирующей активностью, когда его используют парентерально. После перорального применения ницерголин поддается быстрому и экстенсивному метаболизму с образованием ряда метаболитов, за счет которых также наблюдается активность на разных уровнях центральной нервной системы.
При пероральном применении ницерголин проявляет множественные нейрофармакологические эффекты: он не только повышает поступление и потребление глюкозы в головном мозге, повышает биосинтез белка и нуклеиновых кислот, но также влияет на разные нейротрансмиттерные системы.
Ницерголин улучшает церебральные холинергические функции у старых животных. Длительное использование препарата ницерголина у старых крыс препятствовало связанному с возрастом снижению уровня ацетилхолина (в коре и полосатом теле), а также уменьшало освобождение ацетилхолина (в гиппокампе) в условиях in vivo. После длительного перорального применения ницерголина также наблюдалось повышение активности холин-ацетилтрансферазы и плотности мускариновых рецепторов. Более того, как в исследованиях in vitro, так и in vivo ницерголин существенно снижал активность ацетилхолинэстеразы. В этих экспериментальных исследованиях нейрохимические эффекты наблюдались одновременно с устойчивым улучшением поведенческих реакций, например, в тесте с лабиринтом, у зрелых животных, которым применяли ницерголин в течение длительного времени, наблюдали развитие реакций, похожих на реакции у молодых животных.
Во время применения ницерголина у животных также удалось уменьшить проявления недостаточности когнитивной функции, которая была индуцирована несколькими агентами (гипоксией, электро-конвульсивной терапией (ЭКT), скополамином). Пероральное применение препарата ницерголина в низких дозах повышает обмен дофамина у зрелых животных, в частности в мезолимбическом участке, вероятно, путем модуляции дофаминергических рецепторов. Ницерголин улучшает механизмы межклеточной передачи сигналов у зрелых животных. Как после одноразового, так и при длительном пероральном приеме препарата наблюдается повышение обмена базального и агонистчувствительного фосфоинозитида. Ницерголин также повышает активность и перенесение к участку мембраны кальцийзависимых изоформ протеинкиназы С. Эти ферменты принимают участие в механизме секреции растворимого амилоидного предшественника протеина, что приводит к усилению его высвобождения и к снижению продукции патологического бета-амилоида, что было продемонстрировано на культуре человеческой нейробластомы.
Благодаря своему антиоксидантному эффекту и способности активизировать ферменты детоксикации ницерголин предупреждает гибель нервных клеток вследствие оксидантного стресса, а также предупреждает возникновение апоптоза в in vivo и in vitro экспериментальных моделях. Ницерголин ослабляет возрастное уменьшение экспрессии мРНК нейрональной синтазы оксида азота, что также может влиять на улучшение когнитивной функции.
Фармакодинамические исследования у человека с использованием компьютерных методик снятия электроэнцефалографии (ЭЭГ) были проведены с участием молодых добровольцев и добровольцев пожилого возраста, а также с участием пациентов пожилого возраста с когнитивными расстройствами. Ницерголин оказывал нормализующее влияние на результаты ЭЭГ у пациентов пожилого возраста и взрослых молодого возраста при гипоксии, повышая α- и β-активность, а также снижая δ- и θ-активность. Положительные изменения в отношении вызванного потенциала и ответы на раздражения были зарегистрированы у пациентов с деменцией легкой и умеренной степени разной этиологии (в результате болезни Альцгеймера и мультиинфарктной деменции); после длительного лечения ницерголином (2–6 месяцев) эти изменения корелируют с улучшением клинических симптомов.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что ницерголин работает путем моделирования широкого спектра клеточных и моллекулярных механизмов, вовлеченных в патофизиологию деменции.
В клинических исследованиях c участием более чем 1500 пациентов с деменцией (типа Альцгеймера, сосудистого и смешанного типа), которые получали ницерголин в дозе 60 мг в сутки или плацебо. После длительного лечения ницерголином наблюдалось непрерывное уменьшение когнитивных нарушений и нарушений поведения, связанных с деменцией. Изменения можно было наблюдать после 2 месяцев лечения, и они сохранлись на протяжении одного года лечения.
Фармакокинетика.
После введения 2 мг H3-ницерголина 3 здоровым пациентам путем внутривенной инфузии длительностью приблизительно 10 минут ницерголин поддавался быстрому гидролизу эфирной связи с образованием метаболита 1-метил-10-метоксидигидролизергола (MMDL). В результате дальнейшей потери метильной группы в положении 1 структуры эрголина образуется основной метаболит 10-метоксидигидролизергол (MDL). Неизмененный ницерголин выявлялся у всех трех пациентов на протяжении периода до 90 минут после инфузии со средними уровнями в плазме крови приблизительно 4,5 нг/мл через 20 минут с последующим быстрым снижением, связанным с периодом полувыведения менее 30 минут. Максимальная концентрация MMDL наблюдалась уже через 20 минут после введения препарата, а его уровни быстро снижались после этого на протяжении периода до 8 часов. Максимальная концентрация MDL составляла приблизительно 2,2 нг/мл через 4 часа после окончания инфузии с последующей более медленной фазой снижения, чем такая MMDL. Приблизительно 50% и 10% введенного радиоактивного вещества выводилось с мочой на протяжении 4 дней и с фекалиями на протяжении 7 дней соответственно.
Особенные группы пациентов.
Влияние нарушений функции почек на фармакокинетику ницерголина оценивали у пациентов с легким (КЛкр (клиренс креатинина) 60–80 мл/мин), умеренным (КЛкр 30–50 мл/мин) и тяжелым (КЛкр 10–25 мл/мин) нарушением функции почек. У пациентов с легким (n = 5), умеренным (n = 5) и тяжелым (n = 4) нарушением функции почек наблюдались значительные отличия в количестве MDL, что выделялась с мочой на протяжении 120 часов после приема ницерголина в дозе 30 мг перорально (38,1%, 42,6% и 25,7% дозы препарата соответственно); для MMDL соответствующие значения составляли 1,7%, 0,6% и 0,2% соответственно. У пациентов с тяжелым нарушением функции почек наблюдалось существенное нарушение выведения MDL с мочой в сравнении с другими двумя группами. Кроме того, у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек наблюдалось среднее снижение выведения MDL с мочой (0–72 часа) на 32%, 32% и 59% в сравнении с пациентами с нормальной почечной функцией в другом исследовании при приеме таблеток по 30 мг.
Фармакокинетика ницерголина не изучалась у пациентов с нарушением функции печени.
Фармакокинетика ницерголина не изучалась у детей.
Фармакокинетика ницерголина у пациентов пожилого возраста полностью не изучена.
Показания
Острые и хронические цереброваскулярные нарушения метаболизма вследствие атеросклероза, тромбоза и эмболии церебральних сосудов, транзиторных нарушений церебрального кровообращения (транзиторные ишемические атаки).
Головная боль.
Дополнительная терапия для лечения артериальной гипертензии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к активному веществу, алкалоидам спорыньи или к любому компоненту препарата. Недавно перенесенный инфаркт миокарда, острое кровотечение, ортостатическая гипотензия, тяжелая брадикардия. Одновременный прием симпатомиметиков (агонисты альфа- или бета-рецепторов).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Препарат необходимо применять с осторожностью вместе с:
- антигипертензивными средствами (ницерголин может потенцировать их действие). Ницерголин может потенцировать влияние β-блокаторов на сердце;
- симпатомиметическими средствами (альфа и бета): ницерголин может противодействовать вазоконстрикторным эффектам симпатомиметических препаратов, поскольку имеет альфа-адренергический блокирующий эффект (см. раздел «Особенности применения»);
- препаратами, которые метаболизируются изоферментом CYP2D6: поскольку ницерголин метаболизируется изоферментом CYP2D6, нельзя исключить взаимодействия с другими лекарственными препаратами, которые метаболизируются тем же путем;
- антиагрегантами и антикоагулянтами (например ацетилсалициловой кислотой): ницерголин повышает влияние на гемостаз, в связи с чем может удлиняться время кровотечения;
- препаратами, влияющими на метаболизм мочевой кислоты: ницерголин может приводить к бессимптомному повышению уровня мочевой кислоты в плазме крови.
Особенности применения
Исследования с назначением однократной или многократных доз ницерголина продемонстрировали, что ницерголин может снижать систолическое артериальное давление и, в меньшей степени, диастолическое артериальное давление у нормотоничных пациентов и пациентов с повышенным артериальным давлением. Такое влияние ницерголина на артериальное давление может варьировать, поскольку в других исследованиях не было продемонстрировано изменений систолического или диастолического артериального давления.
Симпатомиметические агонисты (альфа и бета) необходимо использовать с осторожностью пациентам, которые получают ницерголин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
В общем в рекомендованных терапевтических дозах ницерголин не вызывает изменений артериального давления, однако у пациентов с артериальной гипертензией, препарат может постепенно снижать уровень артериального давления.
Ницерголин следует с осторожностью назначать пациентам с гиперурикемией или подагрой в анамнезе и/или во время сопутствующего лечения препаратами, которые могут влиять на метаболизм и экскрецию мочевой кислоты.
Возникновение фиброза (например фиброза легких, сердца, сердечных клапанов и ретроперитонеального фиброза) ассоциировалось с использованием некоторых алкалоидов спорыньи, обладающих агонистической активностью к 5-HT2β-рецепторам серотонина.
Сообщалось о возникновении симптомов эрготизма (включая тошноту, рвоту, диарею, абдоминальную боль и периферическую вазоконстрикцию) при применении некоторых алкалоидов спорыньи и их производных.
Перед назначением этого класса лекарственных средств врачам необходимо ознакомиться с признаками и симптомами передозировки спорыньи.
Способ применения и дозы
Внутримышечные инъекции: 2–4 мг (2–4 мл) дважды в сутки (лиофилизат разводить водой для инъекций или физиологическим раствором до 2–4 мл).
Медленная внутривенная инфузия: 4–8 мг, растворенных в 100 мл физиологического раствора или раствора глюкозы. Согласно решению врача эта доза может быть повторно использована несколько раз на день.
Существует опыт применения ницерголина путем внутриартериальной инъекции: 4 мг, растворенных в 10 мл физиологического раствора, в течение 2 минут.
Режим дозирования, длительность лечения и путь введения зависит от индивидуальной клинической ситуации. В некоторых случаях целесообразно начинать лечение с введения препарата парентерально, а затем перейти на длительный пероральный прием.Эффект лечения проявляется постепенно. Поскольку терапия, как правило, является длительной, врачу необходимо проводить оценку целесообразности продолжения лечения через определенные промежутки времени, но не реже чем каждые 6 месяцев.
Взрослые пациенты и пациенты пожилого возраста. Согласно результатам фармакокинетических исследований и исследований переносимости препарата, взрослым пациентам и пациентам пожилого возраста не следует проводить коррекцию дозы.
Пациенты с нарушением функции почек. Поскольку выведение с мочой является основным путем элиминации (80%) ницерголина и его метаболитов, рекомендуется снижать дозу препарата для пациентов с нарушениями функции почек (уровень креатинина в сыворотке крови ≥ 2 мг/мл) (см. раздел «Фармакокинетика»).
Дети
Безопасность и эффективность ницерголина у детей установлена не была. Данные отсутствуют.
Побочные реакции
Ниже представлены побочные реакции по классам систем органов и в порядке уменьшения их степени тяжести. Частоту определяют следующим образом: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до <1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до <1/100); редко (от ≥ 1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (нельзя оценить на основании имеющихся данных).
Расстройства со стороны психики: нечасто ажитация, спутанность сознания, бессонница.
Расстройства со стороны нервной системы: нечасто: сонливость, головокружение, головная боль; частота неизвестна: ощущение жара.
Сосудистые расстройства: нечасто: артериальная гипотензия, приливы.
Расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта: часто: дискомфорт в животе; нечасто: диарея, тошнота, запор.
Расстройства со стороны кожи и подкожной клетчатки: нечасто: зуд; частота неизвестна: сыпь.
Общие расстройства и реакции в месте введения: частота неизвестна: фиброз.
Результаты исследований: нечасто: повышение уровня мочевой кислоты в крови.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях.Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства является важным мероприятием. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения польза/риск при применении препарата. Врачам предлагается сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 1 или по 4 флакона с лиофилизатом в контурной ячейковой упаковке, по 1 контурной ячейковой упаковке в картонной пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «ФАРМЕКС ГРУП».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 08301, Киевская обл., г. Борисполь, ул. Шевченко, дом 100.