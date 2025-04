Фармакодинамика.

Ницерголин является производным эрголина с альфа-1-адренергической блокирующей активностью, когда его используют парентерально. После перорального применения ницерголин поддается быстрому и экстенсивному метаболизму с образованием ряда метаболитов, за счет которых также наблюдается активность на разных уровнях центральной нервной системы.

При пероральном применении ницерголин проявляет множественные нейрофармакологические эффекты: он не только повышает поступление и потребление глюкозы в головном мозге, повышает биосинтез белка и нуклеиновых кислот, но также влияет на разные нейротрансмиттерные системы.

Ницерголин улучшает церебральные холинергические функции у старых животных. Длительное использование препарата ницерголина у старых крыс препятствовало связанному с возрастом снижению уровня ацетилхолина (в коре и полосатом теле), а также уменьшало освобождение ацетилхолина (в гиппокампе) в условиях in vivo. После длительного перорального применения ницерголина также наблюдалось повышение активности холин-ацетилтрансферазы и плотности мускариновых рецепторов. Более того, как в исследованиях in vitro, так и in vivo ницерголин существенно снижал активность ацетилхолинэстеразы. В этих экспериментальных исследованиях нейрохимические эффекты наблюдались одновременно с устойчивым улучшением поведенческих реакций, например, в тесте с лабиринтом, у зрелых животных, которым применяли ницерголин в течение длительного времени, наблюдали развитие реакций, похожих на реакции у молодых животных.

Во время применения ницерголина у животных также удалось уменьшить проявления недостаточности когнитивной функции, которая была индуцирована несколькими агентами (гипоксией, электро-конвульсивной терапией (ЭКT), скополамином). Пероральное применение препарата ницерголина в низких дозах повышает обмен дофамина у зрелых животных, в частности в мезолимбическом участке, вероятно, путем модуляции дофаминергических рецепторов. Ницерголин улучшает механизмы межклеточной передачи сигналов у зрелых животных. Как после одноразового, так и при длительном пероральном приеме препарата наблюдается повышение обмена базального и агонистчувствительного фосфоинозитида. Ницерголин также повышает активность и перенесение к участку мембраны кальцийзависимых изоформ протеинкиназы С. Эти ферменты принимают участие в механизме секреции растворимого амилоидного предшественника протеина, что приводит к усилению его высвобождения и к снижению продукции патологического бета-амилоида, что было продемонстрировано на культуре человеческой нейробластомы.

Благодаря своему антиоксидантному эффекту и способности активизировать ферменты детоксикации ницерголин предупреждает гибель нервных клеток вследствие оксидантного стресса, а также предупреждает возникновение апоптоза в in vivo и in vitro экспериментальных моделях. Ницерголин ослабляет возрастное уменьшение экспрессии мРНК нейрональной синтазы оксида азота, что также может влиять на улучшение когнитивной функции.

Фармакодинамические исследования у человека с использованием компьютерных методик снятия электроэнцефалографии (ЭЭГ) были проведены с участием молодых добровольцев и добровольцев пожилого возраста, а также с участием пациентов пожилого возраста с когнитивными расстройствами. Ницерголин оказывал нормализующее влияние на результаты ЭЭГ у пациентов пожилого возраста и взрослых молодого возраста при гипоксии, повышая α- и β-активность, а также снижая δ- и θ-активность. Положительные изменения в отношении вызванного потенциала и ответы на раздражения были зарегистрированы у пациентов с деменцией легкой и умеренной степени разной этиологии (в результате болезни Альцгеймера и мультиинфарктной деменции); после длительного лечения ницерголином (2–6 месяцев) эти изменения корелируют с улучшением клинических симптомов.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что ницерголин работает путем моделирования широкого спектра клеточных и моллекулярных механизмов, вовлеченных в патофизиологию деменции.

В клинических исследованиях c участием более чем 1500 пациентов с деменцией (типа Альцгеймера, сосудистого и смешанного типа), которые получали ницерголин в дозе 60 мг в сутки или плацебо. После длительного лечения ницерголином наблюдалось непрерывное уменьшение когнитивных нарушений и нарушений поведения, связанных с деменцией. Изменения можно было наблюдать после 2 месяцев лечения, и они сохранлись на протяжении одного года лечения.

Фармакокинетика.

После введения 2 мг H3-ницерголина 3 здоровым пациентам путем внутривенной инфузии длительностью приблизительно 10 минут ницерголин поддавался быстрому гидролизу эфирной связи с образованием метаболита 1-метил-10-метоксидигидролизергола (MMDL). В результате дальнейшей потери метильной группы в положении 1 структуры эрголина образуется основной метаболит 10-метоксидигидролизергол (MDL). Неизмененный ницерголин выявлялся у всех трех пациентов на протяжении периода до 90 минут после инфузии со средними уровнями в плазме крови приблизительно 4,5 нг/мл через 20 минут с последующим быстрым снижением, связанным с периодом полувыведения менее 30 минут. Максимальная концентрация MMDL наблюдалась уже через 20 минут после введения препарата, а его уровни быстро снижались после этого на протяжении периода до 8 часов. Максимальная концентрация MDL составляла приблизительно 2,2 нг/мл через 4 часа после окончания инфузии с последующей более медленной фазой снижения, чем такая MMDL. Приблизительно 50% и 10% введенного радиоактивного вещества выводилось с мочой на протяжении 4 дней и с фекалиями на протяжении 7 дней соответственно.

Особенные группы пациентов.

Влияние нарушений функции почек на фармакокинетику ницерголина оценивали у пациентов с легким (КЛкр (клиренс креатинина) 60–80 мл/мин), умеренным (КЛкр 30–50 мл/мин) и тяжелым (КЛкр 10–25 мл/мин) нарушением функции почек. У пациентов с легким (n = 5), умеренным (n = 5) и тяжелым (n = 4) нарушением функции почек наблюдались значительные отличия в количестве MDL, что выделялась с мочой на протяжении 120 часов после приема ницерголина в дозе 30 мг перорально (38,1%, 42,6% и 25,7% дозы препарата соответственно); для MMDL соответствующие значения составляли 1,7%, 0,6% и 0,2% соответственно. У пациентов с тяжелым нарушением функции почек наблюдалось существенное нарушение выведения MDL с мочой в сравнении с другими двумя группами. Кроме того, у пациентов с легким, умеренным и тяжелым нарушением функции почек наблюдалось среднее снижение выведения MDL с мочой (0–72 часа) на 32%, 32% и 59% в сравнении с пациентами с нормальной почечной функцией в другом исследовании при приеме таблеток по 30 мг.

Фармакокинетика ницерголина не изучалась у пациентов с нарушением функции печени.

Фармакокинетика ницерголина не изучалась у детей.

Фармакокинетика ницерголина у пациентов пожилого возраста полностью не изучена.