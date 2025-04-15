Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1083,40 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1116,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1094,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 5 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1116,00
Экономия при брони: -34,00 грн
1082,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50 грн