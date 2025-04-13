Киев (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1015,64 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1077,20 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1074,40 грн
Подорожник
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
6.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1077,20 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Практичная, 2
7.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1031,50 грн
Аптека бам
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
9.2 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1104,60
Экономия при брони: -27,40 грн
1077,20 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1064,23 грн
Подорожник
Киев, просп. Бажана Николая, 38
10.7 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1104,60
Экономия при брони: -27,40 грн
1077,20 грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 26 мин
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
12.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1134,60 грн
Подорожник
Фастов, ул. Соборная, 44/1
60.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1050,00
Экономия при брони: -0,10 грн
1049,90 грн
Подорожник
Корнин, ул. Соборная, 27
80.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Подорожник
Попельня, ул. Героев Майдана, 42-А
94.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Подорожник
Малин, ул. 10-й Отдельной Горно-Штурмовой Бригады, 96-А
98.9 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Аптека низких цен
Канев, ул. Героев Днепра, 1-А
103.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1025,90 грн
Подорожник
Канев, ул. Героев Днепра, 3-А
103.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1025,90 грн
Подорожник
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1128,50
Экономия при брони: -102,70 грн
1025,80 грн
Аптека низких цен
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 64
105.0 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Аптека шар@
Коростышев, ул. Киевская, 89-А
105.1 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн
Авк фарм
Коростышев, ул. Киевская, 109-А
105.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70 грн