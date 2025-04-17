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Ницеромакс (Niceromax)
Ницеромакс (Niceromax)
Чернигов
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Подорожник
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Закроется в 20:00
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 22.04 после 12:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Короп, ул. Успенская, 1
115.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 18:00
Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:30
Киев, ул. Пасхалина Юрия, 3
126.9 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1104,60
Экономия при брони:
-30,60 грн
1074,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 18-В
128.2 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1074,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1015,64
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
128.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1074,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 38
129.9 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1104,60
Экономия при брони:
-30,60 грн
1074,00
грн
Забронировать
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1064,23
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гетмана Вадима, 6-Б
130.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1074,40
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Успенско-Троицкая, 89
133.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Практичная, 2
135.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1031,50
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Петропавловская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 4-Ф
135.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1134,60
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 83
135.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 17:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, просп. Мира, 9
136.3 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 19:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 23
136.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Лазаревского, 25
136.5 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Конотоп, ул. Батуринская, 1-А
136.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кролевец, ул. Леси Украинки, 2-В
144.6 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 20:00
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кролевец, ул. Леси Украинки, 10
144.7 км
Ницеромакс лиофилизат для раствора для инъекций 4 мг флакон №4
Корпорация Здоровье
1201,70
грн
Забрать 19.04 после 20:00
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